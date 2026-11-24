Cuerpo sin vida de estudiante de 17 años de Universidad de los Andes hallado en Salto del Tequendama. Video de bomberos revela últimas horas en Bogotá.

Las autoridades colombianas confirmaron este lunes 23 de noviembre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector del Salto del Tequendama, identificado presuntamente como Gabriel Alberto Cárdenas Morales. Este joven de 17 años, estudiante de la Universidad de los Andes, llevaba desaparecido desde el jueves 19 de noviembre en Bogotá, momento en el cual sus familiares reportaron la falta de información sobre su paradero.

Últimos movimientos antes del hallazgo

El video captado por cámaras de seguridad, divulgado por los Bomberos de Cundinamarca, muestra a un joven vestido de negro caminando por un área rural cercana al lugar donde se encontró el cuerpo. En las imágenes, el individuo se observa dando media vuelta y continuando su recorrido por la zona, lo que constituye el último registro conocido del estudiante con vida.

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Coincidencia en la vestimenta y pertenencias

La ropa que lleva el joven en la grabación coincide con las características físicas descritas por sus familiares durante la búsqueda. Gabriel Alberto Cárdenas Morales vestía un pantalón azul petróleo, una chaqueta negra y lo que parece ser una camisa del mismo tono bajo la chaqueta. Adicionalmente, portaba tenis negros y un morral negro.

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Investigación y esclarecimiento de circunstancias

Este registro audiovisual es considerado clave para reconstruir las últimas horas del estudiante antes de su desaparición y establecer cómo llegó hasta el punto donde fue encontrado su cuerpo. Los Bomberos de Cundinamarca informaron sobre el descubrimiento el lunes 23 de noviembre, cuatro días después de que se conociera oficialmente su extravío.

Avances en la investigación forense

Aunque las autoridades han vinculado el hallazgo con Gabriel Cárdenas Morales, aún se avanza en el esclarecimiento de las circunstancias exactas que condujeron a su muerte. El caso se origina cuando el universitario perdió contacto con su entorno el jueves 19 de noviembre, tras solicitar un vehículo por una aplicación móvil para asistir a la universidad.