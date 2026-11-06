Hallan 34 kilos de explosivos de la Estructura 36 en Santa Rosa de Osos

El Ejército halló 34 kilos de explosivos en San Pablo, Santa Rosa de Osos, y golpeó a la Estructura 36 en el Norte antioqueño.

Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, localizaron un depósito ilegal con 34 kilogramos de material explosivo en el corregimiento de San Pablo, municipio de Santa Rosa de Osos, en el Norte de Antioquia. El hallazgo fue informado por las autoridades como un golpe directo a la Estructura 36, en su facción Calarcá.

Según el reporte oficial, en el mismo lugar las tropas encontraron tres dispositivos explosivos improvisados, material de intendencia y tres brazaletes alusivos a esa estructura armada. El material quedó a disposición de las autoridades competentes para los procesos de judicialización correspondientes.

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Cómo fue hallado el depósito explosivo en San Pablo

El depósito fue encontrado durante operaciones militares de control territorial adelantadas en la zona rural de Santa Rosa de Osos. Los soldados de la Cuarta Brigada ubicaron el material escondido en un depósito ilegal dentro del corregimiento de San Pablo.

De acuerdo con la información disponible, el depósito al parecer era utilizado por integrantes de la Estructura 36 para almacenar explosivos con los que planeaban cometer acciones terroristas. La presencia de los tres artefactos improvisados junto a los 34 kilogramos refuerza esa hipótesis.

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Versión del Ejército sobre la Estructura 36

El Ejército Nacional sostiene que con este resultado se neutralizan posibles acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil de la región. Según la institución, el hallazgo también debilita las capacidades logísticas y criminales de la Estructura 36.

La Estructura 36 es un grupo armado organizado que hace parte de las disidencias de las extintas Farc. Según las autoridades, ha concentrado su accionar en el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, donde se le señala de extorsiones, atentados contra la Fuerza Pública, minería criminal y disputas territoriales con otras organizaciones ilegales.

Los golpes contra esa estructura han sido constantes en el departamento. El 8 de octubre, dos presuntos integrantes de la Estructura 36 murieron en combates con el Ejército en el municipio de Yarumal. Semanas después, el 23 de octubre, las autoridades capturaron en Gómez Plata a una pareja señalada de ser presuntos extorsionistas de esa misma estructura.

En abril de este año, las tropas también habían encontrado en el Norte antioqueño un explosivo de 30 kilos atribuido a la Estructura 36, oculto en zona rural. Esa operación fue muy similar a la que permitió localizar el depósito en San Pablo.

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Impacto en la seguridad del Norte antioqueño

La cantidad de material hallado tenía, según el reporte oficial, el potencial de causar graves atentados contra las tropas, la infraestructura vial o la comunidad de esa zona del departamento. Por ello, la localización del depósito es considerada un resultado importante para la seguridad del Norte de Antioquia.

Santa Rosa de Osos es uno de los municipios más importantes del Norte antioqueño, y sus corregimientos conectan con el Bajo Cauca y el Nordeste. Esos corredores han sido escenario histórico de distintos actores armados, por lo que el Ejército mantiene operaciones permanentes de registro y control en la zona rural.

Los soldados de la Cuarta Brigada continuarán con las operaciones militares en la zona para evitar que la Estructura 36 recupere sus capacidades en el corregimiento de San Pablo y sus alrededores. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad del Norte antioqueño a reportar cualquier hecho sospechoso ante la Fuerza Pública.