Autoridades colombianas hallaron los cuerpos sin vida de Luis Fernando Zapata Jaramillo, exconcejal de Valdivia, y John Mario Madrid, en diferentes municipios antioqueños tras su desaparición.

Las autoridades colombianas confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de Luis Fernando Zapata Jaramillo y John Mario Madrid, tras permanecer desaparecidos durante dos días consecutivos en el departamento antioqueño. La noticia surge con fuerza en el contexto de la seguridad regional, donde la presencia de grupos ilegales sigue generando tensiones en las zonas rurales.

Descubrimiento de cuerpos en rutas rurales

El cuerpo de Luis Fernando Zapata Jaramillo fue localizado en un camino rural que conecta las veredas Isaza y La Herradura, pertenecientes al municipio de Barbosa. El exconcejal apareció cubierto con una sábana, presentando múltiples heridas de arma de fuego en el cuello y la espalda, evidencias claras de una ejecución directa y brutal.

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Por su parte, John Mario Madrid, de 30 años, fue identificado como la otra víctima que desapareció junto al expolítico. Su cadáver fue hallado en la vereda San Javier, ubicada en el municipio de Santo Domingo, a aproximadamente una hora y media de distancia de Barbosa. Madrid presentaba múltiples lesiones corporales causadas por proyectiles balísticos, lo que confirma que ambos murieron a manos de terceros.

Historial criminal y nexos con el Clan del Golfo

La investigación tiene un matiz complejo debido al pasado judicial de Luis Fernando Zapata Jaramillo. Este político ejerció el cargo de concejal del municipio de Valdivia durante el periodo 2020-2024, habiendo obtenido la mayor votación en los comicios de 2019. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por graves antecedentes penales.

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Zapata Jaramillo poseía antecedentes por delitos de cohecho, celebración de contratos, tráfico de armas, inasistencia alimentaria y lesiones personales. La situación se intensificó cuando fue capturado junto a su madre, Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, el 20 de febrero de 2025. permaneció privado de su libertad durante un año antes de obtener su libertad condicional en octubre pasado.

La figura de Teresa Jaramillo Giraldo y el Clan

Teresa Jaramillo Giraldo, conocida como La Tía, es una figura central en la investigación debido a su condena por sus nexos con el Clan del Golfo en las regiones del Norte y Bajo Cauca antioqueño. El año pasado fue sentenciada a cuatro años y 15 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho.

La condena se fundamentó en los hechos de que contactaba a miembros de las Fuerzas Militares y les pagaba dinero para obtener información sobre operativos realizados en contra del Clan del Golfo. Paradoxalmente, esta mujer era reconocida como una líder comunitaria y fue condecorada por la Gobernación de Antioquia en 2024 con el título de Gran Comunal de Antioquia, lo que evidencia una doble vida pública y privada.

Contexto de la desaparición y líneas de investigación

Los hechos ocurrieron después de que ambos salieran en una motocicleta desde la vereda Isaza con rumbo desconocido para sus familiares y amigos durante la noche del pasado martes. Con el transcurso de las horas, se perdió toda comunicación con ellos, generando alarma y preocupación inmediata en sus círculos cercanos.

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La primera referencia llegó la tarde del pasado miércoles con noticias sobre John Mario Madrid. Un día más tarde, las autoridades lograron ubicar a Luis Fernando Zapata Jaramillo en estos tristes hechos. Actualmente, las fuerzas del orden no tienen plena claridad sobre lo sucedido exactamente en el momento de la agresión.

Se está investigando activamente si este crimen tiene alguna relación directa con el Clan del Golfo, dado el historial de ambos hombres y la influencia que la organización ilegal ejerce en la zona. La comunidad espera respuestas concretas sobre los móviles del asesinato y la identificación de los autores intelectuales.