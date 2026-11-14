Hallan bomba en planta de etanol de Peoria e evacuan zona en Illinois

Autoridades evacuan una milla alrededor de la planta BioUrja en Peoria, Illinois, tras descubrir un dispositivo explosivo el viernes 13 de noviembre.

Las autoridades de Illinois han confirmado el descubrimiento de una bomba en las instalaciones de BioUrja Renewables en Peoria, obligando a la evacuación inmediata de un radio de una milla alrededor de la planta. Este incidente de seguridad crítica ocurrió la tarde del viernes 13 de noviembre, generando una respuesta masiva de emergencia que se extendió hasta bien entrado el sábado.

Cronología del hallazgo y la alerta

El jefe de la Policía de Peoria, Brad Dixon, detalló en una conferencia de prensa que la empresa notificó la amenaza a las 1:08 de la tarde, hora local. Hacia las 2:00 p. m., el personal identificó un paquete sospechoso dentro de las instalaciones ubicadas en el número 1 de Edmund Street. A las 6:45 p. m., las autoridades determinaron que el objeto constituía una amenaza creíble, lo que llevó a la activación formal de la orden de evacuación a las 7:02 p. m. Poco después, cerca de las 9:12 p. m., los técnicos antiexplosivos lograron neutralizar el dispositivo sin detonar.

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A pesar de la neutralización del artefacto inicial, la alcaldesa de Peoria, Rita Ali, confirmó ante los periodistas que se identificó un dispositivo explosivo y advirtió que no se sabe si existen otros en el lugar. La planta, situada al sur del centro de la ciudad, fue vendida por ADM a BioUrja a finales de 2021 y se dedica a la producción de etanol como biocombustible.

Impacto en la comunidad y desplazamientos

La zona de exclusión abarca una extensión significativa que incluye parte del centro de Peoria, el sector Warehouse District y áreas al otro lado del río Illinois, llegando hasta East Peoria, donde se encuentran edificios de la empresa Caterpillar. Las autoridades cerraron la mayoría de las calles, incluyendo el puente Bob Michel, para garantizar la seguridad de los residentes.

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Se habilitaron dos puntos de refugio temporales para quienes necesitaron escapar del área afectada. La Manual Academy en Peoria albergó a unas 70 personas durante la noche, mientras que el EastSide Centre en East Peoria también brindó asistencia. El impacto económico y social fue inmediato, ya que el concierto del cantante de música country Jon Pardi, programado en el Peoria Civic Center, tuvo que ser aplazado debido a la emergencia.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, emitió un mensaje directo a los ciudadanos solicitando que siguieran estrictamente las instrucciones de las autoridades y mantuvieran la distancia de la zona evacuada. La distancia geográfica de la planta, ubicada a unos 260 kilómetros al sur de Chicago, no redujo la gravedad de la respuesta institucional.

Investigación federal y pasos siguientes

Una colaboración interagencial ha sido movilizada para investigar el origen de la amenaza. En las operaciones participan la Policía de Peoria, el Departamento de Bomberos, la Policía Estatal de Illinois, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Springfield, la ATF y la Secretaría de Estado de Illinois. Ryan Presley, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Springfield, declaró que el paquete fue considerado una amenaza activa y que sus equipos trabajarán incansablemente para identificar a los responsables.

El jefe Dixon aclaró que el sector no había sido declarado completamente seguro debido a la magnitud de la instalación y la necesidad de una búsqueda exhaustiva. La Policía de Peoria anunció que notificaría públicamente cuando se levantara la orden de evacuación y que ofrecería una nueva rueda de prensa programada para el mediodía del sábado para actualizar la situación.