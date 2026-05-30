Hallan con vida a cuatro tripulantes de barco desaparecido en el Caribe

La embarcación Júpiter, de bandera dominicana, había zarpado desde Manzanillo, en República Dominicana, con destino a Cartagena el pasado 4 de mayo. Los cuatro tripulantes han sido hallados con vida y se encuentran estables, según informó este sábado Ramiro Lozano, hermano del capitán colombiano. Las autoridades marítimas de los países involucrados no se han pronunciado oficialmente sobre el hallazgo ni sobre las circunstancias en que fueron encontrados los cuatro tripulantes.

Hallan con vida a cuatro tripulantes de barco desaparecido el 4 de mayo. El barco se dirigía a Cartagena y estaba a cargo del capitán colombiano Henry Lozano y los tripulantes dominicanos Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz.

La embarcación, llamada Júpiter, había zarpado desde Manzanillo, en República Dominicana, con destino a Cartagena el pasado 4 de mayo. Sin embargo, no se conoce el lugar exacto del hallazgo ni las condiciones en las que fue localizada la embarcación. Los familiares de los tripulantes denunciaron esta semana la falta de información sobre el paradero de la embarcación y pidieron apoyo de las autoridades de Colombia y otros países de la región para intensificar su búsqueda.

Luego de que el 18 de mayo se conociera un reporte según el cual el barco se encontraba a la deriva cerca de Serranilla, en coordenadas próximas a Honduras, se intensificó la búsqueda. Los cuatro tripulantes han sido hallados con vida y se encuentran estables, según informó este sábado Ramiro Lozano, hermano del capitán colombiano.

Actualmente continúan las maniobras de rescate, sin que hasta el momento se conozcan más detalles sobre el lugar exacto del hallazgo ni las condiciones en las que fue localizada la embarcación. Las autoridades marítimas de los países involucrados no se han pronunciado oficialmente sobre el hallazgo ni sobre las circunstancias en que fueron encontrados los cuatro tripulantes.

La situación es aún confusa y no se sabe con certeza el paradero de la embarcación ni las condiciones en las que fue localizada. Sin embargo, se ha informado que los cuatro tripulantes han sido hallados con vida y se encuentran estables, lo que es una buena noticia para sus familias y amigos. La búsqueda continúa y se espera que se conozcan más detalles sobre el lugar exacto del hallazgo y las condiciones en las que fue localizada la embarcación.

El Júpiter, de bandera dominicana, había zarpado el pasado 4 de mayo desde Manzanillo, en República Dominicana, con destino a Cartagena. A bordo viajaban el capitán colombiano Henry Lozano y los tripulantes dominicanos Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz.

Los familiares denunciaron esta semana la falta de información sobre el paradero de la embarcación y pidieron apoyo de las autoridades de Colombia y otros países de la región para intensificar su búsqueda, luego de que el 18 de mayo se conociera un reporte según el cual el barco se encontraba a la deriva cerca de Serranilla, en coordenadas próximas a Honduras





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