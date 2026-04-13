Hallan con vida a las siete personas desaparecidas en el cerro de Monserrate

Tras más de 18 horas de búsqueda, las autoridades encuentran a los siete desaparecidos en Monserrate. Se informa sobre el estado de salud y los detalles del operativo de rescate.

En un giro esperanzador de los acontecimientos, las autoridades han confirmado el hallazgo de las siete personas que se encontraban desaparecidas en el cerro de Monserrate . La noticia, que ha llenado de alivio a familiares y rescatistas, fue comunicada alrededor de las 8 de la mañana de este lunes 13 de abril, tras más de 18 horas de intensa búsqueda desde que se perdió el contacto con el grupo.

Este grupo estaba compuesto por cinco menores de edad y dos adultos, quienes se encontraban disfrutando de un recorrido por este emblemático lugar de Bogotá. Desde los organismos de búsqueda presentes en el cerro, y según lo transmitido en vivo por el canal Citytv, adscrito a la Casa Editorial EL TIEMPO, se anunció que la prioridad inmediata es la evaluación médica de las personas rescatadas. Se espera que, una vez que ingresen a un lugar seguro, sean sometidos a chequeos médicos para asegurar su bienestar. La información preliminar, aunque aún sujeta a confirmación definitiva, indica que las personas se encuentran en buen estado de salud y con vida, lo que representa un gran alivio para todos los involucrados en la búsqueda. Este desenlace positivo es el resultado de un arduo trabajo y dedicación por parte de los equipos de rescate y las autoridades competentes, quienes no cesaron en sus esfuerzos hasta dar con el paradero de los desaparecidos. La principal hipótesis sobre la ubicación de las personas desaparecidas se centró en la posibilidad de que se hubieran refugiado en una de las cuevas o zonas protegidas del cerro. Esta teoría se basaba en el último informe emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, divulgado en la madrugada del lunes, donde se detallaron las operaciones de búsqueda y rescate que se habían llevado a cabo de manera ininterrumpida desde que se reportó la desaparición del grupo. Durante la noche y la madrugada, se realizaron exhaustivos sobrevuelos con drones equipados con cámaras térmicas, diseñados para detectar señales de calor en la extensa zona boscosa del cerro. Sin embargo, estas operaciones no arrojaron resultados positivos en un principio, lo que reforzó la creencia de que las personas podrían estar resguardadas en algún lugar inaccesible. En el informe de las 6:30 a. m., los Bomberos explicaron: “Durante la madrugada realizamos sobrevuelos de drones con cámaras térmicas, sin resultados positivos. Presumimos que pueden estar en una cueva refugiados y por eso no se pueden ubicar. Esperamos que hoy las personas aparezcan”. La incertidumbre y la preocupación se mantuvieron hasta el momento del hallazgo, gracias al cual se pudo poner fin a la angustia de las familias y a los esfuerzos desplegados para encontrar a los desaparecidos. La desaparición del grupo se produjo después de que iniciaran un recorrido por los senderos del cerro en la mañana del domingo 12 de abril. La alarma se activó cuando un familiar reportó a las autoridades la pérdida de comunicación con uno de los integrantes del grupo, alrededor de las 11:00 a. m. A partir de ese momento, unidades de la Policía Metropolitana y del Cuerpo Oficial de Bomberos desplegaron un operativo de búsqueda que se extendió por diferentes sectores de la montaña. Yover Molina, padre de los desaparecidos, compartió en una entrevista con Citytv los momentos previos a la denuncia y la preocupación que lo llevó a acudir a las autoridades. Explicó que la falta de comunicación con sus hijos fue el primer indicio de que algo no estaba bien. “Desde las horas de la mañana cuando salí yo a trabajar y después le empecé a marcar, pero no me contestaban al celular. Después de la una de la tarde ya me empecé a preocupar porque a esa hora ya tenían que estar, más o menos, aquí en el barrio, pero nada de nada”, relató. Ante la ausencia de noticias, el padre se dirigió al sendero para reportar la situación. “Entonces fue cuando me vine aquí con mi esposa al punto aquí a Monserrate para averiguar y poner la queja en el CAI para la búsqueda”, añadió. El testimonio del padre fue crucial para activar los protocolos de búsqueda y rescate. Fredy Gerez, padre de otro de los niños desaparecidos, también compartió detalles sobre el grupo de jóvenes y la razón por la que se encontraban en Monserrate. Señaló que su hijo y los otros menores eran parte de un grupo de amigos que realizaban diversas actividades, como deportes, danzas y tenían una banda de guerra. Este grupo había planificado la visita a Monserrate, con la intención de subir por el sendero y descender por el mismo camino. Gerez explicó que las familias esperaban a los jóvenes “a las once y media por tardar a las doce del día en la casa”, ya que iniciaron el recorrido alrededor de las 6 a.m. “Ya empezamos a preocuparnos porque a las tres de la tarde se les apagaron los celulares muy temprano”, indicó. La noticia del hallazgo es un testimonio de la perseverancia y el trabajo coordinado de las autoridades, así como del apoyo y la esperanza de las familias. *Noticia en desarrollo...





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