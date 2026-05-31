Hallan con vida a los cuatro tripulantes del barco Júpiter

Los familiares de Henry Lozano, capitán colombiano del barco Júpiter, denunciaron la falta de respuesta de las autoridades marítimas de Honduras y reclamaron apoyo urgente del Gobierno colombiano para localizar la embarcación.

Los cuatro tripulantes del barco Júpiter, desaparecido desde comienzos de mayo en aguas del Caribe , fueron hallados con vida y se encuentran estables. Los familiares de Henry Lozano , capitán colombiano del barco, denunciaron la falta de respuesta de las autoridades marítimas de Honduras y reclamaron apoyo urgente del Gobierno colombiano para localizar la embarcación.

El barco Júpiter, de bandera dominicana, había zarpado desde Manzanillo, en República Dominicana, con destino a Cartagena de Indias, en Colombia. El trayecto debía durar entre cinco y seis días. A bordo viajaban el capitán colombiano Henry Lozano y los tripulantes dominicanos Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz.

Los familiares denunciaron la falta de información sobre el paradero de la embarcación y pidieron apoyo de las autoridades de Colombia y otros países de la región para intensificar su búsqueda. Esto ocurrió luego de que el 18 de mayo se conociera un reporte según el cual el barco se encontraba a la deriva cerca de Serranilla, en coordenadas próximas a Honduras.

Por el momento, las autoridades marítimas de los países involucrados no se han pronunciado oficialmente sobre el hallazgo ni sobre las circunstancias en las que fueron encontrados los cuatro tripulantes. Los mexicanos fueron los que encontraron a los tripulantes y aseguraron que se encuentran estables. Las maniobras de rescate continúan, aunque no se han revelado detalles sobre el lugar exacto del hallazgo ni las condiciones en las que fue localizada la embarcación





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