Hallan Cuerpo de Hombre Vinculado a Fuga en Fundación, Magdalena

Un hombre identificado como Ricardo Ezequiel Parra Serrano, presuntamente vinculado a una fuga reciente de un centro de reclusión en Santa Marta, fue encontrado sin vida en zona rural de Fundación, Magdalena. Las autoridades investigan los móviles del crimen, sin descartar la relación con la fuga.

Este viernes 17 de abril, la tranquilidad de la zona rural del municipio de Fundación , en el departamento del Magdalena , se vio bruscamente interrumpida con el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre. El macabro descubrimiento tuvo lugar en las cercanías de la entrada al corregimiento de Doña María, un paraje habitualmente transitado por trabajadores del campo.

Al percatarse de la perturbadora escena, los campesinos alertaron de inmediato a las autoridades competentes, quienes se desplazaron al lugar para iniciar las labores de investigación. La víctima ha sido identificada como Ricardo Ezequiel Parra Serrano, un individuo cuya residencia se encontraba en el barrio Cristo Rey de Santa Marta, la capital departamental. Información preliminar sugiere una posible vinculación del fallecido con un reciente motín que tuvo lugar en el Centro Transitorio Norte de Santa Marta, evento del cual se reportó la fuga de varios reclusos. Las autoridades se encuentran diligentemente verificando este dato crucial, manteniendo abierta la posibilidad de diversas hipótesis en el curso de las indagaciones. El cadáver fue localizado en las proximidades de la finca Santa Sede, un predio rural situado en las inmediaciones del acceso principal al corregimiento de Doña María. Los testimonios de los campesinos que transitan habitualmente por la zona corroboran que el hallazgo se produjo en horas de la mañana, cuando se disponían a iniciar sus faenas agrícolas. La escena del crimen fue inmediatamente acordonada por unidades de la fuerza pública, quienes aseguraron el perímetro mientras se llevaban a cabo los actos urgentes de levantamiento del cuerpo y recolección de evidencias. Las autoridades judiciales han puesto en marcha una exhaustiva investigación con el objetivo de dilucidar los móviles que rodearon este homicidio y, de manera prioritaria, dar con el paradero de los responsables de este atroz acto. Dentro de las líneas investigativas que se están explorando activamente, se considera la posible relación del crimen con la fuga de internos ocurrida días atrás, así como la posibilidad de que el móvil obedezca a otros factores de índole personal o a dinámicas delictivas ajenas a dicho suceso. La comunidad de Fundación y sus alrededores se encuentra en estado de alerta y preocupación ante este hecho, exigiendo una pronta respuesta y esclarecimiento por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en la región





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