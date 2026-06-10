Hallan cuerpo de joven arrastrado por el mar en playas de Puerto Colombia; autoridades hacen llamado a la prevención

El cuerpo de Emmanuel Gastelbondo, de 17 años, fue encontrado en las playas de Puerto Colombia tras ser arrastrado por el mar. Las autoridades recuerdan medidas de seguridad ante la temporada de vacaciones.

Las autoridades de Puerto Colombia , en el departamento del Atlántico, confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 17 años, identificado como Emmanuel Gastelbondo, quien había sido arrastrado por el mar la tarde del lunes.

El incidente ocurrió en las playas de este municipio turístico, a where donde el adolescente se encontraba junto con un grupo de amigos provenientes de Soledad. Según testigos, Emmanuel ingresó al agua a pesar de que había una prohibición expresa para bañarse en esa zona debido al fuerte oleaje y las corrientes peligrosas. Su acompañante, que también fue arrastrado por las olas, logró ser rescatado con vida por los salvavidas que patrullaban el sector.

El cuerpo de Emmanuel fue encontrado flotando en la misma área horas después y, tras ser identificado por sus familiares, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los procedimientos forenses. El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia, Leonardo Vargas, hizo un llamado urgente a la comunidad y especialmente a los jóvenes que frecuentan las playas durante esta temporada de vacaciones.

"Acaten las órdenes de los salvavidas y de la Policía, eviten ingresar al mar en estado de ebriedad o inmediatamente después de comer, y respeten los horarios de playa para evitar emergencias como esta", declaró Vargas. Asimismo, recordó que en febrero pasado, un caso similar cobró la vida de Mateo Arias Pedraza, de 19 años, quien desapareció en las mismas playas de Puerto Colombia.

Aquella tragedia generó una movilización de los cuerpos de rescate y la angustia de una madre que, según reportes, envió una carta al Gobierno Nacional solicitando ayuda para encontrar a su hijo, aunque finalmente el desenlace fue fatal. Las autoridades del Atlántico, en coordinación con la Alcaldía de Barranquilla, han intensificado las inspecciones en las playas de la región, especialmente en el corredor turístico entre Barranquilla y Cartagena.

Se están verificando las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las normas por parte de los bañistas, así como la presencia de salvavidas en puntos críticos. A pesar de estos esfuerzos, la imprudencia y la falta de prevención siguen siendo factores determinantes en los accidentes acuáticos. La comunidad de Puerto Colombia, entristecida por la pérdida de otro joven, exige medidas más estrictas y campañas de concientización que eviten futuras tragedias.

Mientras tanto, la familia de Emmanuel llora su partida y clama por justicia, aunque en el fondo saben que nada devolverá la vida a su ser querido





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