Hallan los cuerpos de cuatro jóvenes secuestrados en el Valle del Cauca

Cuatro jóvenes secuestrados en Villa Paz, Jamundí, fueron encontrados sin vida en zonas rurales de Suárez y Jamundí. Las autoridades investigan el hecho y la comunidad exige medidas de seguridad ante la presencia de grupos armados.

En un trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad del Valle del Cauca, los cuerpos de cuatro jóvenes fueron hallados en zonas rurales de los municipios de Suárez y Jamundí .

Según informaciones preliminares, los jóvenes habían sido secuestrados días atrás en el corregimiento de Villa Paz, cuando hombres armados irrumpieron en la localidad, intimidaron a los habitantes y se llevaron por la fuerza a cuatro personas. Los primeros dos cuerpos, identificados como Juan Camilo Viáfara y Juan Felipe Zapata, con edades entre 17 y 19 años, fueron descubiertos en la mañana del martes 21 de abril en una vía del sector de Betulia, en zona montañosa de Suárez.

Horas más tarde, en la misma jornada, se encontraron los otros dos cadáveres abandonados a un costado de la vía Robles-Timba, en el municipio de Jamundí, completando así el trágico hallazgo de las cuatro víctimas. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables, mientras que los habitantes de la región han expresado su profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia y la creciente presencia de grupos armados en las zonas rurales.

Este incidente evidencia la grave situación de seguridad que afecta a varias comunidades del departamento, donde el accionar de actores armados genera zozobra y terror entre la población civil. Los vecinos de Villa Paz y sectores aledaños han denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de grupos ilegales, lo que ha motivado llamados de auxilio a las autoridades nacionales y departamentales para que intensifiquen las operaciones y restauren el orden público.

La comunidad exige justicia y medidas concretas que garanticen la protección de la vida y la integridad de los habitantes, especialmente de los jóvenes, que son a menudo los más vulnerables en medio de estos conflictos. La Fiscalía y la Policía Nacional han sido desplegadas en la zona para realizar las inspecciones forenses y avanzar en las indagaciones que permitan identificar plenamente a los perpetradores y establecer los móviles de este aberrante crimen.

Mientras tanto, se han organizado vigilias y manifestaciones pacíficas en honor a las víctimas, demandando el cese de la violencia y el respeto por los derechos humanos en estas regiones. El caso ha generado un fuerte repudio a nivel regional y nacional, poniendo sobre la mesa una vez más la necesidad de abordar integralmente los factores que sostienen la presencia de grupos armados fuera de la ley en el territorio colombiano





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