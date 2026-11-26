Se encontró el cuerpo de Anyi Jácome en Ábrego después de 101 días secuestrada por el ELN. Tres policías continúan retenidos en la región.

La madrugada del jueves 26 de septiembre marcó el final trágico de la historia de Anyi Jácome, una mujer que había sobrevivido a 101 días de secuestro en el departamento de Norte de Santander. campesinos que transitaban por la vereda Monte Redondo, en la jurisdicción rural del municipio de Ábrego, descubrieron su cuerpo sin vida a un costado de la carretera nacional. La joven presentaba dos impactos de proyectil de arma de fuego en el pecho, lo que confirmaba su deceso poco después del hallazgo.

Identificación y Contexto del Secuestro

Minutos después de que se notificara a las autoridades y organismos de socorro, la familia de la víctima acudió al lugar de los hechos para realizar la identificación formal del cadáver. Anyi Jácome había sido privada de su libertad el 17 de agosto de 2026 en la vereda Las Indias, corregimiento La Curva del municipio de Bucarasica. En ese momento, se desplazaba desde el sector Acolsure en Ocaña con destino a la ciudad de Cúcuta.

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La joven viajaba a bordo de un vehículo Chevrolet Spark GT de color rojo. Durante el trayecto, fue interceptada y secuestrada por elementos del Frente de Guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este acto criminal no solo afectó a la civil, sino que también involucró a personal de la fuerza pública que intentaba garantizar su seguridad.

Los Agentes de Policía Retenidos

El operativo criminal tuvo como consecuencia la retención de tres efectivos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional. Los uniformados capturados fueron identificados oficialmente como el mayor Freddy Alexis Russi González, la patrullera Érika Tatiana Monroy Hurtado y el patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña. Estas figuras clave de la fuerza pública permanecían bajo el control de la estructura guerrillera junto con Anyi Jácome.

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Días después del secuestro masivo, el Frente de Guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez del ELN emitió un comunicado oficial. En este documento, la organización guerrillera se adjudicó la autoría del hecho y ratificó que mantenía bajo su poder a las cuatro personas secuestradas, estableciendo así una clara responsabilidad sobre la situación de los retenidos.

Circunstancias del Homicidio

Tras el trágico hallazgo del cuerpo de la mujer en Ábrego, las autoridades policiales y fiscales confirmaron que los tres agentes de la Dijín continúan privados de la libertad. Siguen bajo la custodia del Frente de Guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez del ELN. La investigación sobre el homicidio de Anyi Jácome avanza con prioridad para establecer las circunstancias exactas de tiempo, modo y lugar.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional llevan a cabo investigaciones exhaustivas. El objetivo principal es identificar a los autores materiales de los disparos que causaron la muerte de la joven. Las autoridades buscan determinar quién ejecutó los disparos y quiénes fueron los cómplices directos de este crimen.

Investigación en Curso y Próximos Pasos

Las diligencias se centran en esclarecer la cadena de mando y la logística utilizada por el grupo armado para mantener el cautiverio durante más de tres meses. La Fiscalía busca precisar cómo se produjeron los eventos que llevaron a la ejecución de Anyi Jácome y si hubo negociaciones fallidas o incumplimiento de acuerdos previos.

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La opinión pública y las organizaciones de derechos humanos han expresado su condena ante esta violencia. Las autoridades reiteran su compromiso con la búsqueda de justicia para la familia de la víctima y la seguridad de los agentes retenidos. Se espera que las pruebas forenses y las indagaciones preliminares brinden respuestas concretas en las próximas semanas.