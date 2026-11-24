Gabriel Cárdenas, becario de Jóvenes a la E y estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, fue hallado sin vida tras cuatro días de búsqueda en el Salto del Tequendama.

La Agencia Atenea lamentó oficialmente el fallecimiento de Gabriel Cárdenas, un estudiante de 17 años del programa Jóvenes a la E y universitario de la Universidad de los Andes. El cuerpo del joven fue hallado sin vida en el Salto del Tequendama, concluyendo una búsqueda que se extendió durante cuatro días.

Familia y Comunidad Uniandina Afectadas

La entidad emitió un comunicado el martes 24 de noviembre expresando su profundo dolor por la partida de Gabriel Cárdenas. Atenea recordó que el joven formaba parte de la línea Talentos Excepcionales y destacaba por su rendimiento académico.

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En su mensaje, la Agencia Atenea agradeció el esfuerzo que Gabriel había desplegado para ganar su lugar en la educación superior. La entidad ofreció su abrazo solidario a la familia, a los amigos y a los compañeros del joven fallecido.

El comunicado también destacó que Gabriel apenas comenzaba su camino académico y que la comunidad uniandina lo acompañaba con respeto y cariño en este momento difícil. La nota oficial incluyó una pieza gráfica que honraba su trayectoria y promesa profesional.

Detalles del Hallazgo y Operación de Búsqueda

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca confirmó que la operación de recuperación concluyó el lunes 23 de noviembre en el Salto del Tequendama. Esta zona rural se encuentra entre los municipios de Soacha y San Antonio del Tequendama.

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Participaron en la búsqueda el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, los bomberos voluntarios de ese municipio y los de San Antonio del Tequendama. El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos, anunció la recuperación del cuerpo.

Las autoridades identificaron al joven porque llevaba una maleta con documentos personales y evaluaciones académicas de la Universidad de los Andes. Algunas de estas evaluaciones portaban el nombre de Gabriel Cárdenas.

La ropa del fallecido coincidía con la descripción entregada por su familia y con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de la Nación. Esto permitió confirmar su identidad antes de cualquier análisis forense.

Últimos Momentos y Desaparición

Gabriel Alberto Cárdenas Morales, de 17 años, vivía en el barrio Villa Alsacia en la localidad de Kennedy, en Bogotá. El 19 de noviembre salió de su casa dirigiéndose a la universidad para cursar su segundo semestre de Ingeniería de Sistemas.

Su madre, Viviana Morales, relató que Gabriel le escribió en el último mensaje conocido a las 8:10 de la mañana. En ese instante le informó que se le había hecho tarde y que tomaría una moto por aplicación móvil para llegar al campus.

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El joven agregó en su última comunicación que ya había llegado a la Universidad de los Andes. Sin embargo, los registros oficiales de la institución indican que Gabriel no ingresó al campus ese día.

Tras no presentarse, se activó el mecanismo para localizar a menores desaparecidos mediante la línea Talentos Excepcionales y otras rutas de búsqueda. Esto permitió coordinar los esfuerzos de las autoridades durante cuatro días.

Investigación Judicial y Causas de la Muerte

El cuerpo fue entregado al CTI de la Fiscalía y trasladado a Medicina Legal para determinar las causas técnicas del fallecimiento. Las autoridades han indicado que no se han revelado las circunstancias exactas del caso hasta la fecha.

La familia recibió información sobre un posible encuentro entre Gabriel y un policía en Bogotá. Según esta versión, el oficial revisó sus documentos, verificó que era menor de edad y le permitió continuar su camino.

Esta versión proviene directamente de la madre del joven y aún no ha sido corroborada por las autoridades judiciales. Cualquier conclusión definitiva deberá esperar los resultados de la investigación formal de Medicina Legal.

Mientras avanzan las diligencias, la familia espera que se esclarezca qué ocurrió exactamente entre la mañana del 19 de noviembre y el hallazgo del cuerpo en el Salto del Tequendama. Gabriel estaba becario y su trayectoria académica lo distinguía como un talento excepcional.