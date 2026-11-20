Las autoridades colombianas encontraron los cuerpos sin vida de Luis Fernando Zapata Jaramillo, exconcejal de Valdivia e hijo de la condenada por nexos con el Clan del Golfo, y de John Mario Madrid. Ambos desaparecieron en una motocicleta y fueron ejecutados a tiros en las zonas rurales de Barbosa y Santo Domingo, en un caso que sigue bajo investigación por su posible vínculo con grupos armados ilegales.

Las autoridades de Colombia han confirmado la trágica desaparición de dos hombres, Luis Fernando Zapata Jaramillo y John Mario Madrid, cuyas vidas fueron cortadas de manera violenta en circunstancias que mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad del país.

Este lamentable suceso ha cobrado una relevancia especial debido al perfil histórico de Zapata Jaramillo, exconcejal del municipio de Valdivia y hijo de Teresa Jaramillo Giraldo, conocida en los círculos judiciales y policiales como La Tía, una figura condenada por sus nexos directos con el Clan del Golfo en las regiones del Norte y el Bajo Cauca antioqueño. La investigación forense y policial ha arrojado detalles escalofriantes sobre cómo ocurrieron los hechos, los cuales parecen estar vinculados a la dinámica violenta que aún persiste en varias zonas rurales de Antioquia, marcando un nuevo capítulo en la lucha contra la criminalidad organizada.

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Hallazgo de los cuerpos en Antioquia

El hallazgo de los cuerpos se produjo después de dos días sin noticias, un periodo durante el cual sus familiares y amigos vivieron una angustiosa espera. Luis Fernando Zapata Jaramillo fue encontrado sin vida en un camino rural que conecta las veredas de Isaza y La Herradura, ubicadas en el municipio de Barbosa.

Su cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por armas de fuego en el cuello y la espalda, y se encontraban cubiertas parcialmente con una sábana blanca, lo que sugiere un intento posterior de ocultamiento o una acción ritualista por parte de los responsables. Por otro lado, John Mario Madrid, un hombre de treinta años, desapareció junto a Zapata Jaramillo la noche del pasado martes.

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Madrid fue localizado asesinado en la vereda San Javier, en el municipio de Santo Domingo, a aproximadamente una hora y media de distancia de Barbosa. Al igual que su compañero de viaje, Madrid presentía múltiples lesiones balísticas en su cuerpo, confirmando que ambos fueron ejecutados de manera fría y calculada tras ser detenidos o interceptados.

Detalles del traslado y búsqueda

Ambos individuos habían salido en una motocicleta desde la vereda Isaza con un rumbo desconocido para sus allegados, perdiéndose toda comunicación con ellos durante las horas siguientes a su partida. La primera noticia sobre el paradero de Madrid llegó la tarde del miércoles, mientras que un día después se logró ubicar a Zapata Jaramillo, aunque las autoridades aún no tienen plena claridad sobre la dinámica exacta del crimen y si existe un vínculo directo con grupos ilegales.

Es importante destacar el historial judicial de Zapata Jaramillo, quien fue concejal de Valdivia en el periodo 2020-2024 y obtuvo la mayor votación en las elecciones de 2019. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por graves antecedentes penales, incluyendo delitos de cohecho, celebración de contratos ilegalmente, tráfico de armas, inasistencia alimentaria y lesiones personales. Incluso fue capturado junto con su madre el 20 de febrero de 2025, permaneciendo un año en prisión hasta obtener la libertad condicional en octubre pasado.

Antecedentes judiciales de Zapata Jaramillo

Su madre, Teresa Jaramillo Giraldo, fue condenada recientemente a cuatro años y quince días de prisión por concierto para delinquir agravado y cohecho, tras ser encontrada responsable de contactarse con militares y pagarles para obtener información sobre operativos en contra del Clan del Golfo. La madre de Zapata Jaramillo también fue una reconocida líder comunitaria en el Norte antioqueño, llegando a ser condecorada por la Gobernación de Antioquia en 2024 como Gran Comunal de Antioquia, lo que añade una capa de complejidad social y política a esta investigación.

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Las autoridades continúan indagar si este crimen guarda alguna relación directa con la estructura del grupo ilegal mencionado, mientras la comunidad local enfrenta la incertidumbre y el miedo que generan estos actos de violencia extrema.