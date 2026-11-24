La PDI recupera cuerpos en Cabildo y Petorca tras año y medio. Investigadores vinculan la muerte de dos adultos y un menor a una banda liderada por Jordan Cruz Ocares por desobediencia.

Las Fuerzas del Orden de Chile confirmaron la recuperación de los restos mortales de cuatro ciudadanos colombianos en la región de Valparaíso, culminando una investigación que duró más de un año. Las víctimas, dos hombres adultos y una adolescente de 15 años de edad, fueron secuestradas y ejecutadas por una estructura criminal local dedicada al microtráfico de estupefacientes. Los cuerpos fueron hallados en dos comunas distintas: Cabildo y el sector de Pedernales en Petorca.

Mecanismo de la operación criminal y disputa interna

La Fiscalía de Chile establece que la organización fue dirigida presuntamente por el ciudadano chileno Jordan Cruz Ocares. Esta banda operaba dos puntos de venta de drogas en la comuna de Casablanca y mantenía plantaciones de marihuana en el área rural de Pedernales, Petorca. Los ciudadanos colombianos realizaban diversas funciones dentro de la estructura: unos comercializaban la droga en Casablanca y otros vigilaban los cultivos en Petorca.

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La adolescente de 15 años, inicialmente involucrada en la venta, fue trasladada a la custodia de las plantaciones donde recibió armas de fuego. Según reconstruyen los investigadores, el crimen surgió de una disputa interna. Los cuatro nacionales sudamericanos habrían desobedecido las órdenes directas de sus empleadores y se habrían apropiado indebidamente de la droga y el dinero proveniente de las ventas, lo que precipitó su secuestro y asesinato.

Línea temporal de los hechos y víctimas

Los crímenes se perpetraron entre finales de septiembre y principios de octubre de 2025. La investigación se activó en octubre de 2025 cuando familiares denunciaron la desaparición de dos ciudadanos. La reconstrucción fiscal detalla que la adolescente de 15 años y una mujer fueron retenidas en Casablanca, trasladadas primero a Santiago y luego a Cabildo, donde fueron asesinadas y abandonadas en una quebrada. Los otros dos colombianos, adultos, fueron llevados a Pedernales, donde también fueron ejecutados y enterrados.

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El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, confirmó que los primeros indicios vinculaban a las víctimas con esta estructura de microtráfico. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevó a cabo operativos complejos que incluyeron la participación de equipos especializados de la Brigada de Homicidios, personal de la unidad aeropolicial y perros de búsqueda y rescate.

Capturas de presuntos integrantes y acusaciones legales

Más de un año después de los hechos, la PDI localizó los lugares donde ocurrieron los delitos. La semana pasada, las fuerzas recuperaron restos que podrían corresponder a las primeras dos víctimas en Alicahue, Cabildo, y los cuerpos de los otros dos hombres en Pedernales. La Fiscalía ha identificado a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal. Un sospechoso fue detenido en agosto y dos más durante la semana pasada.

El cuarto imputado ya se encontraba en prisión preventiva por causas ajenas y será formalizado por estos hechos la próxima semana. Dos de los detenidos permanecen bajo medida cautelar, mientras que Jordan Cruz Ocares, el presunto líder, enfrentará la formalización de cargos. La Fiscalía chilena busca imputarlos por asociación para el tráfico de drogas, tráfico de estupefacientes, tres secuestros calificados con homicidio y sustracción de menor con homicidio.

Consecuencias legales y alcance de la investigación

Las acusaciones podrían resultar en penas de presidio perpetuo calificado para los responsables. Las autoridades señalan que la estructura estaba dirigida por ciudadanos chilenos y, hasta el momento, no existen indicios que conecten esta red con bandas criminales transnacionales de Colombia u otros países. La investigación se mantiene abierta para esclarecer todos los detalles del caso y determinar responsabilidades adicionales dentro de la organización.