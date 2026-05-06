Hallan sin vida a Gabriel Enrique Arenas Herazo, estudiante desaparecido en Caucasia

El cuerpo del joven estudiante de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de Antioquia fue encontrado en la laguna El Silencio, tras varios días de búsqueda. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

La búsqueda de Gabriel Enrique Arenas Herazo, un joven de 24 años y estudiante de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de Antioquia, culminó en una trágica noticia.

Su cuerpo sin vida fue encontrado en las cercanías de la laguna El Silencio, en el casco urbano de Caucasia, Antioquia, luego de haber estado desaparecido desde la noche del 30 de abril. El hallazgo se produjo tras una alerta de los habitantes del sector, quienes informaron sobre la posible presencia de un cuerpo en la zona. Inmediatamente, unidades del Gaula Militar, la Sijín, la Policía y funcionarios del CTI se desplazaron al lugar para confirmar el hallazgo.

José Alejandro Payares, secretario de Gobierno de Caucasia, detalló el procedimiento seguido.

'Alguien se comunicó y manifestó del lugar donde posiblemente podría estar un cuerpo que podría ser el del estudiante. A este sector se desplazan unidades de Gaula Militar en compañía de SIJIN, Policía, CTI, y, efectivamente, hallan el cuerpo', explicó el funcionario a Blu Radio. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para confirmar su identidad y realizar los análisis forenses necesarios para determinar las circunstancias de su muerte y si hubo participación de terceros.

Según los datos disponibles, Gabriel salió de su vivienda alrededor de las 10:00 de la noche del 30 de abril con la intención de guardar su motocicleta en un parqueadero cercano, ubicado a pocas cuadras de su casa. Desde ese momento, se perdió todo rastro de él. Durante varios días, familiares, amigos y autoridades llevaron a cabo labores de búsqueda y difundieron información sobre su desaparición.

Incluso, horas antes del hallazgo del cuerpo, la Alcaldía de Caucasia había incrementado a 50 millones de pesos la recompensa para quien proporcionara información útil para su localización. La noticia del deceso del joven causó conmoción en Antioquia, especialmente entre los estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia. La Secretaría de Juventud de Antioquia emitió un mensaje oficial en el que lamentó la muerte de Gabriel y expresó su solidaridad con sus familiares y allegados.

'Cada vida joven es valiosa y representa sueños, talentos y futuro para nuestros territorios. Su partida nos duele y nos recuerda la importancia de cuidar, proteger y acompañar a nuestras juventudes', señaló la entidad. Actualmente, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Gabriel Enrique Arenas Herazo, desde el momento en que salió de su casa hasta el hallazgo de su cuerpo en las cercanías de la laguna El Silencio





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desaparición Caucasia Universidad De Antioquia Investigación Tragedia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conmoción en Caucasia por la extraña desaparición del joven estudiante Gabriel HerazoEl joven completó cuatro días desde que se dejó de tener información sobre su paradero.

Read more »

Alerta por desaparición de Gabriel Arenas Erazo, estudiante de la Universidad de AntioquiaLos hechos se presentan en el municipio de Caucasia donde ya las autoridades avanzan en las investigaciones

Read more »

Choque entre un tranvía y un bús urbano deja 30 heridos en AlemaniaEntre los afectados se hallan asimismo los dos conductores, que tuvieron que recibir también apoyo psicológico.

Read more »

Hallan cadáveres baleados y amarrados de tres hombres en área rural de RiohachaLa Policía Judicial adelanta las investigaciones de estos macabros hallazgos en jurisdicción de la capital del departamento de La Guajira.

Read more »

“Si queremos pasar, tendremos que ser más competitivos que nunca”: Luis EnriqueEl entrenador del PSG aseguró que el Bayern es el rival más “fuerte” que le ha tocado.

Read more »

Él es Gabriel Arenas, el estudiante de la Universidad de Antioquia, sede Caucasia, que sigue desaparecidoDOLAR

Read more »