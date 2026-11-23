La fuerza pública encontró el cuerpo de Ramiro Henao, alias Fantasma, en San Luis. El líder de los Pacificadores de Samaná murió en un ajuste interno del Clan del Golfo en el oriente antioqueño.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en la tarde del lunes 23 de noviembre que se halló sin vida a Ramiro de Jesús Henao, conocido como alias Fantasma o Simón, en el municipio de San Luis. Este hombre fue identificado como el cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná, perteneciente al Clan del Golfo. La autoridad regional indicó que la muerte del líder criminal se debió a un ajuste de cuentas interno dentro de esa organización paramilitar.

Descubrimiento del cuerpo y contexto de la muerte

Según informaciones preliminares citadas por el medio MiOriente, los transportadores descubrieron el cadáver hacia las 2:00 de la madrugada del 23 de noviembre. El cuerpo fue localizado en una cuneta de la autopista Medellín-Bogotá, específicamente entre los sectores Aragones y El Molino. Andrés Julián Rendón expresó su postura sobre la situación escribiendo en sus redes sociales que el que vive de la maldad, muere por la maldad, reafirmando la teoría de un conflicto interno.

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Antecedentes criminales y jerarquía en el conflicto

Reportes judiciales detallan que Ramiro Henao había sido sindicado y condenado por múltiples delitos graves, entre los que se incluyen tortura, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, secuestro, hurto y tráfico de armas de fuego. La fuerza pública lo describía como un hombre de confianza de alias Terror, Oliverio Isaza Gómez, cabecilla principal de la estructura Magdalena Medio del Clan del Golfo. Este último fue abatido el 22 de febrero de 2025 en una zona rural de Puerto Triunfo.

Se cree que alias Fantasma participó en grupos paramilitares durante los años noventa en el Oriente antioqueño. Fue responsable de la masacre de San Carlos en noviembre de 1999. Oliverio Isaza Gómez lo dejó al mando de los Pacificadores de Samaná mientras él se desmovilizaba. Henao se movía entre varios municipios de ambas subregiones, buscando controlar las finanzas criminales en el Oriente y el Magdalena Medio. El 5 de enero de 2025 realizó una incursión armada con cinco hombres en San Luis.

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Impacto en la seguridad y la Operación Cazador Antioquia

Alias Fantasma formaba parte del cartel de los más buscados de la Operación Cazador Antioquia (OCA). La Gobernación ofrecía hasta $100 millones por información que permitiera ubicarlo, capturarlo y judicializarlo. Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad, Justicia y Paz, explicó que el modelo de la OCA integra al Ejército, la Policía y la Fiscalía. La entidad destinó 1.600 millones de pesos para las recompensas a ciudadanos colaboradores.

La muerte de Henao ocurre en un contexto de disputa armada descrita por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 028 de 2026. El Frente Géner Morales y el grupo El Mesa se enfrentan por corredores y financiamiento en La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño. La Defensoría reporta controles sociales y confinamientos. Sin embargo, ninguna autoridad ha vinculado esta muerte con el conflicto entre facciones.

Futuro operativo y respuesta institucional

La Operación Cazador Antioquia fue presentada por Andrés Julián Rendón en julio de 2026. Este grupo élite busca localizar a 19 objetivos de alto valor del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN y El Mesa. Rendón definió el plan ante el presidente Abelardo de la Espriella como cero diálogos y cero negociaciones con los criminales. La Gobernación reporta siete consejos de seguridad y 2.188 cámaras integradas a sus nodos en la subregión.

A pesar de estos esfuerzos, la ejecución de la OCA depende de la Fuerza Pública y la Fiscalía, entidades nacionales. La Gobernación ha solicitado al Gobierno Nacional una burbuja operacional en el Oriente para fortalecer la presencia estatal. La Policía Antioquia señaló que el Clan del Golfo busca absorber grupos menores mediante la violencia. Quienes se negaban a unirse pagaban con su vida, como ocurrió en el ataque contra tres jóvenes en Rionegro.