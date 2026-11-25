Janarino Ferreira dos Santos sobrevive 11 días en la selva de Brasil gracias a su experiencia. La búsqueda se reanudó tras un video de su nieta y lo hallaron en Amapá.

Un equipo de rescatistas localizó con vida a Janarino Ferreira dos Santos, un hombre de 74 años que permanecía desaparecido desde hacía 11 días en la densa selva amazónica de Brasil. El hallazgo se confirmó el viernes 20 de noviembre, marcando el fin de una tensa operación de búsqueda que estuvo a punto de suspenderse por falta de resultados concretos. La sobrevivencia del anciano, quien padece alzheimer, ha sido atribuida a su profunda experiencia previa en el entorno selvático y su capacidad para obtener recursos básicos de la naturaleza.

Detalles del hallazgo en la vegetación amazónica

Ferreira dos Santos fue encontrado aproximadamente a 10 kilómetros del punto donde se registró su última vez visto, una zona boscosa en las afueras de Macapá, capital del estado de Amapá en el norte del país. Las imágenes difundidas por el grupo de guardaparques y por uno de los rescatistas participantes muestran al hombre sentado entre la vegetación, vestido solo con ropa interior y con una apariencia de desorientación acorde a su condición de salud. Posteriormente, el personal de rescate lo trasladó cuidadosamente en una camilla improvisada a través del terreno accidentado para garantizar su seguridad durante el retorno.

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Estrategias de supervivencia y alimentación

Según los testimonios recopilados por el equipo de búsqueda, el anciano logró mantenerse con vida consumiendo frutos silvestres y bebiendo agua extraída directamente de fuentes naturales presentes en la selva. Específicamente, se reportó que se alimentó con los frutos de la palmera buriti, conocida también como moriche, los cuales son comunes en la región. Además, el guardaparques Nerivan da Silva confirmó que los rescatistas encontraron lechos improvisados construidos con hojas de açaí, lo que indica que Ferreira dos Santos logró descansar y orientarse, a pesar de dejar huellas que sugerían caminar en círculos.

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Presión familiar y reanudación de la búsqueda

La nieta del desaparecido, Sara Montes, jugó un papel crucial para mantener la esperanza en la operación. El sábado 21 de noviembre, publicando un video en su cuenta de Instagram, Montes solicitó públicamente que las autoridades no detuvieran los esfuerzos de rescate, alertando que los bomberos podrían suspender la misión para el domingo 22 de noviembre. Su mensaje, dirigido a no olvidar a su abuelo, coincidió cronológicamente con el hallazgo ocurrido al día siguiente, resaltando la fragilidad del tiempo disponible para encontrar a personas vulnerables en entornos de vegetación cerrada.

Perfil del sobreviviente y estado actual

Medios locales informaron que Janarino Ferreira dos Santos trabajó anteriormente como minero informal, una experiencia que le proporcionó conocimientos prácticos sobre cómo navegar y subsistir en la selva durante décadas. Esta larga trayectoria explica su habilidad para construir refugios y encontrar alimento, factores determinantes para su supervivencia durante los más de diez días perdidos. Actualmente, el hombre permanece hospitalizado bajo vigilancia médica para tratar las posibles consecuencias de su exposición prolongada a los elementos selváticos.