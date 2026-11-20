Autoridades hallaron una mano y una cabeza humanas junto a panfletos de La Nueva Alianza en Barranquilla. Inpec y Policía investigan amenazas contra funcionarios.

Las autoridades judiciales y policiales en Barranquilla confirmaron el hallazgo macabro de restos humanos y panfletos con amenazas dirigidas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec). Este descubrimiento se produjo la madrugada del viernes 20 de noviembre en las inmediaciones de la Cárcel Modelo de Barranquilla, generando un fuerte impacto en la comunidad local y activando los protocolos de seguridad para Investigar los hechos.

Detalles del hallazgo y los panfletos

Hacia las 12:20 de la madrugada del viernes 20 de noviembre, el personal de vigilancia de la Cárcel Modelo de Barranquilla observó la llegada de una motocicleta a las afueras del centro penitenciario. El conductor descendió del vehículo, abandonó una caja de icopor en el suelo y huyó rápidamente del lugar antes de que los oficiales pudieran interceptarlo.

Also read Ya está en Barranquilla Jorge Bava, el nuevo entrenador de Junior de Barranquilla

Al verificar el contenido de la caja, los agentes de la Policía Nacional hallaron inicialmente una mano humana y un panfleto firmado por una organización que se identifica como La Nueva Alianza. Durante las labores de búsqueda en el sector, las autoridades encontraron, a pocos metros del penitenciario, una cabeza humana que también estaba acompañada por un segundo documento atribuido al mismo grupo criminal.

Amenazas contra funcionarios y estructura del grupo

El primer panfleto encontrado junto a la mano humana contenía amenazas explícitas contra funcionarios del Inpec, el Comando de Reacción Inmediata (CRI) y el Cuerpo de Reacción y Operaciones (Core). El documento afirmaba: "Los presos no están solos. Esto es solo una advertencia. Atentaremos contra los familiares de cualquier funcionario del Inpec".

Advertisement

El segundo escrito cuestionaba presuntos malos tratos hacia las personas privadas de la libertad y advertía sobre posibles ataques contra integrantes de estas entidades y sus familiares. El texto indicaba: "No queremos más atropellos con los presos de Colombia, recuerden que ustedes también tienen familia". El CRI es un grupo especial del Inpec encargado de prevención, traslados, contención e intervención para mantener el orden dentro de los establecimientos penitenciarios.

Investigación y próximos pasos

Las unidades de la Policía acordonaron el área y adelantaron actos urgentes en el sector. Entre las diligencias iniciales figuran la inspección técnica a los restos humanos, las labores de vecindario y la revisión de cámaras de seguridad con el fin de identificar al motociclista que dejó la caja y establecer a los responsables del hecho.

La inspección técnica busca determinar la identidad de la víctima o las víctimas y establecer si la mano y la cabeza humanas corresponden a una misma persona. A la par, los investigadores realizan entrevistas a residentes de la zona y analizan grabaciones de seguridad para reconstruir la ruta del conductor de la moto.

Posicionamiento de las autoridades policiales

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que un equipo de investigadores judiciales trabaja desde el momento del hallazgo para establecer los rasgos morfológicos y las características del motociclista que transportó la cava hasta el lugar. La oficial declaró: "Aquí en esta ciudad no habrá lugar para esconderse", advirtiendo sobre la determinación de la fuerza pública.

Advertisement

Sandra Liliana Rodríguez solicitó a la comunidad tener tranquilidad y confiar en el trabajo de las autoridades tras el pánico y miedo que generó este hallazgo en el sector. La investigación continúa activa para esclarecer la autoría intelectual y material de estos actos violentos y proteger a los funcionarios estatales.