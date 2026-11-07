Hallazgo de cadáver en San Javier, Medellín, tras alerta a autoridades

El cuerpo de una persona fue encontrado en estado avanzado de descomposición en la comuna 13 de Medellín. La causa de la muerte está siendo investigada por autoridades.

Las autoridades en Medellín fueron alertadas aproximadamente a las 11:30 de la mañana del viernes pasado sobre el descubrimiento de un cuerpo humano en una zona boscosa. La ubicación específica del hallazgo se encuentra en la transversal 50 con carrera 102BB, un sector perteneciente a la comuna 13 conocida como San Javier. Este hecho ocurrió cerca de una quebrada en lo que se denomina Villas del Socorro, en el occidente de la ciudad.

Descubrimiento del cuerpo en zona boscosa

El reporte inicial indicó que el cadáver se encontraba en un área de vegetación densa dentro de la comuna 13. La información preliminar proporcionada por las fuentes oficiales sitúa el hecho en las cercanías de la transversal 50 y la carrera 102BB. Las autoridades recibieron la alerta a las 11:30 de la mañana de ese viernes, momento a partir del cual se activaron los protocolos de seguridad e investigación correspondientes para llegar al lugar del hallazgo.

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Estado de descomposición y causa de muerte

Al llegar a la escena, los agentes de la autoridad encontraron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Este factor biológico y temporal dificultó la evaluación inmediata de las lesiones o signos vitales en el momento del descubrimiento. Debido a esta condición física del cuerpo, no fue posible determinar de manera precisa cómo ocurrió el fallecimiento en la escena.

Por esta razón, la causa oficial de la muerte quedó por establecerse y requiere de un análisis forense completo. Las versiones preliminares no ofrecen un pronóstico definitivo sobre la naturaleza de la muerte, ya sea natural, accidental o violenta, hasta que se complete la autopsia. La información sobre el estado del cuerpo indica que el tiempo transcurrido desde el fallecimiento puede ser significativo.

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Traslado a Medicina Legal y verificación de identidad

Con el objetivo de avanzar en la investigación y resolver la identidad de la víctima, el cuerpo fue trasladado inmediatamente a las instalaciones de Medicina Legal. Este paso es fundamental para realizar las pruebas de ADN, identificar marcas físicas y obtener datos biográficos que permitan informar a las familias o autoridades competentes. El proceso de identificación es la prioridad inmediata tras la recolección del cadáver.

La intervención de la entidad forense permitirá desentrañar los detalles médicos que no fueron visibles en la zona boscosa. Este centro de investigación es el encargado de determinar la causa exacta de la muerte y cualquier otra evidencia biológica que pueda ayudar a los investigadores de la Fiscalía General de la Nación.

Próximos pasos en la investigación criminal

Actualmente, la causa de la muerte permanece en investigación pendiente de determinación oficial. Las autoridades continúan con los procedimientos rutinarios para identificar a la persona fallecida y esclarecer las circunstancias que rodearon el hallazgo en San Javier. Se espera que los resultados forenses proporcionen la claridad necesaria sobre los hechos ocurridos en la comuna 13.

La información disponible hasta este momento se centra exclusivamente en el hallazgo físico y la ubicación geográfica específica. No hay declaraciones confirmadas sobre sospechosos o móviles del crimen hasta que la autopsia revele más datos. La comunidad y los medios locales mantienen su atención en el desarrollo de esta investigación que tiene lugar en un sector residencial y boscoso de Medellín.