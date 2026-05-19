Hallazgo de cuerpo sin vida en Cundinamarca: posible correspondencia con Yulixa Toloza

Las autoridades de Cundinamarca confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, Cundinamarca. Según los primeros indicios de la Policía Nacional, el cadáver podría corresponder al de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años desaparecida desde el pasado 13 de mayo.

Las autoridades de Cundinamarca , bajo la coordinación del gobernador Jorge Emilio Rey, custodian la zona del hallazgo en la vía Apulo-Anapoima. Las autoridades judiciales informaron este martes el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, Cundinamarca .

El cadáver, según los primeros indicios de la Policía Nacional, podría corresponder al de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida desde el pasado 13 de mayo tras acudir a una clínica estética en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue quien confirmó la noticia a través de sus canales oficiales, expresando sus condolencias y detallando la coordinación con la fuerza pública.

Inspección técnica y traslado El cuerpo será trasladado de manera inmediata a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá, donde se realizarán los análisis correspondientes para corroborar la identidad de manera científica y determinar las causas del deceso. En este momento, le he pedido al coronel Mauricio Herrera, comandante de la DECUN, que acompañe las labores de inspección y brindemos todo el apoyo que se requiera para atender esta lamentable situación.

El mandatario también lamentó el posible desenlace después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá. Yulixa Toloza fue vista por última vez en el establecimiento Beauty Laser, un lugar que, según las investigaciones preliminares, no contaba con todos los permisos legales para operar.

Registros de cámaras de seguridad captaron el momento en que la salud de la mujer se vio comprometida tras la intervención y cómo, posteriormente, personas desconocidas la retiraron del lugar para subirla a un vehículo particular. Este hallazgo se produce en medio de las recientes capturas efectuadas por la Fiscalía contra dos personas vinculadas a la desaparición forzada de la ciudadana.

Con la localización del cuerpo en la vía de Cundinamarca, el ente acusador busca fortalecer la hipótesis de que Toloza fue trasladada fuera de la capital tras el fallido procedimiento estético





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