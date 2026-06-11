Hallazgo de cuerpos enterrados en Santa Catalina: Fiscalía revoca absolución a procesado por delitos de desaparición forzada y homicidio

Nayib Camacho Teherán, Alfonso Ortiz Atencio y Jaime Betts Pino fueron hallados enterrados en una fosa común en Palmarito, Santa Catalina, luego de haber desaparecido el 10 de enero de 2016. La Fiscalía revoca la absolución a Jhonatan Navarro Grau, alias ‘Mateo’, procesado por delitos de desaparición forzada y homicidio, y lo condena a 33 años y 3 meses de prisión.

Nayib Camacho Teherán, Alfonso Ortiz Atencio y Jaime Betts Pino desaparecieron el 10 de enero de 2016 y días después hallaron sus cuerpos. A Nayib Camacho Teherán, Alfonso Ortiz Atencio y Jaime Betts Pino los hallaron enterrados en una fosa, en jurisdicción de Santa Catalina , el 20 de enero de 2016, días después que desaparecieran.

Jaime, de 48 años; Nayib, de 26 y Alfonso, de 38, residían en el municipio de Santa Catalina y días antes, el 10 de enero, salieron en horas de la mañana en un vehículo con rumbo a Lomita Arena. A mediodía, Jaime llamó a un familiar y le indicó que iba hacia Palmarito, y que si le pasaba algo ya sabía dónde estaba. Prestó un carro y luego convidó a Nayib y a Alfonso. Los tres salieron y no regresaron.

Ese mismo día, el carro en el que se desplazaban lo encontraron en manos de un desconocido en el barrio Olaya Herrera, de Cartagena. Mientras no se sabía nada de ellos y era incesante la búsqueda de los tres amigos desaparecidos, familiares y amigos realizaron machas pacíficas clamando el regreso de los tres nativos de Santa Catalina. Todo se derrumbó con el hallazgo de los cuerpos de dos de los tres desaparecidos y el cuero cabelludo de la otra víctima.

Un juez libró orden de captura contra el sentenciado para que cumpla la pena impuesta. Este fallo es de segunda instancia y contra él procede el recurso extraordinario de casación





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