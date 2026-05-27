Hallazgo de joyas y relojes en la oficina de Zapatero complica su situación judicial

La UDEF encontró joyas, relojes y discos duros en la caja fuerte de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación por presunto blanqueo de capitales relacionado con el rescate de Plus Ultra.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ( UDEF ) de la Policía Nacional halló joyas, relojes y dos discos duros en la caja fuerte de la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero , ubicada en la calle Ferraz de Madrid.

Este hallazgo se produjo durante el registro de sus instalaciones como parte de la investigación por presunto blanqueo de capitales que lidera el magistrado José Luis Calama, quien indaga el caso de la aerolínea Plus Ultra. Según fuentes judiciales, los objetos de valor fueron encontrados ocultos y suponen un agravante en la situación judicial del exmandatario, quien ya enfrenta acusaciones por su presunta implicación en el entramado de corrupción vinculado a los fondos de rescate de la empresa.

La investigación se centra en la concesión de un rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra durante la pandemia, que según el auto judicial habría sido canalizado hacia el expresidente y su entorno mediante un entramado de empresas instrumentales sin actividad real. Los investigadores sospechan que parte de esos fondos pudieron ser utilizados para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

La causa penal fue reabierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, tras haber sido archivada previamente por un juzgado de instrucción madrileño. El hallazgo de las joyas y relojes, que según la defensa corresponden a herencias de la madre y la suegra del político junto con algunos regalos, ha sido interpretado por la UDEF como un posible indicio de ocultación de patrimonio.

El portavoz de Zapatero manifestó la sorpresa del exjefe del Ejecutivo ante las conclusiones policiales y denunció que el informe de la UDEF constata que el político y su esposa, Sonsoles Espinoza, liquidaron una hipoteca de 500.000 euros en un año. La defensa argumenta que los objetos de valor estaban en la oficina porque el matrimonio vive en una casa de alquiler sin caja de seguridad tras haber vendido su antigua propiedad.

Rodríguez Zapatero tiene previsto declarar ante el juez el próximo 2 de junio para preparar su defensa. En un comunicado, el expresidente rechazó los cargos y aseguró que jamás ha realizado gestiones ante ninguna administración pública en relación con este caso, calificando las acusaciones de infundadas. Este caso ha generado un fuerte impacto político en España, dado que Zapatero gobernó el país entre 2004 y 2011.

Las joyas y relojes incautados, cuyo valor no ha sido precisado, serán analizados por peritos para determinar su origen y posible relación con los presuntos delitos. La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas citaciones a testigos y posibles imputados. Mientras tanto, la defensa del expresidente prepara los recursos necesarios para demostrar su inocencia y solicitar el archivo de la causa





BLUSantanderes / 🏆 18. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zapatero UDEF Joyas Plus Ultra Blanqueo De Capitales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Macabro hallazgo en Medellín: hallan cadáver en zona boscosa y envuelto en un costalSegún las autoridades en el barrio Berlín un hombre fue asesinado y dejado en plena vía pública.

Read more »

Confirman el hallazgo del cuerpo de Kevin SantiagoEl cuerpo del profesor de informática y tecnología de 31 años desaparecido en Bogotá se halla confirmado, la ciudad entera conmovida por la desaparición del docente, el pasado viernes 22 de mayo algunos vecinos y estudiantes realizaron una velación y un plantón en el lugar del hallazgo del cuerpo

Read more »

Se pospone la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero: primer expresidente español imputadoLa deposición se postergó más de dos semanas, por petición de la defensa del ex mandatario.

Read more »

Aplazan interrogatorio de Zapatero por el polémico rescate de Plus UltraLa Justicia española aceptó mover la citación del expresidente, investigado por presunto tráfico de influencias.

Read more »