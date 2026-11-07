Hallazgo de tres cuerpos en Polonia tras tiroteo en Cracovia

El gobierno polaco investiga la muerte de tres personas en la casa del sospechoso tras el ataque de Cracovia que dejó seis fallecidos.

La investigación sobre el tiroteo masivo ocurrido en la ciudad polaca de Cracovia ha revelado un nuevo y escalofriante desarrollo tras el descubrimiento de tres cadáveres en la residencia del presunto autor del ataque. El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó oficialmente este hallazgo durante una comparecencia ante la prensa en la ciudad surana, señalando que las víctimas encontradas en la vivienda podrían ser familiares directos del hombre detenido por los hechos criminales.

Detalles del hallazgo en la vivienda

La Policía Nacional de Polonia comunicó a través de su perfil en la red social X que los restos fueron localizados en una casa situada en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad perteneciente a la provincia de Santa Cruz. Según el reporte oficial emitido por las autoridades, los cuerpos corresponden a dos mujeres y un hombre, lo que indica una conexión familiar o residencial directa con el sujeto de 24 años que está bajo custodia judicial.

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Este descubrimiento se produjo como consecuencia directa de los registros realizados en el domicilio del sospechoso, una diligencia clave dentro de las investigaciones en curso para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y determinar si existen otros delitos o hechos relacionados que deban ser investigados por las fuerzas del orden.

Desarrollo del ataque en la Plaza del Mercado

De acuerdo con los primeros reportes recopilados por las fuerzas de seguridad, el hombre condujo hasta la emblemática plaza del Mercado de Cracovia un sábado y procedió a disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar público. Tras realizar el ataque, intentó huir de la escena a toda velocidad, pero fue interceptado y sometido por agentes de la Policía en los alrededores.

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Debido a las graves heridas que presentaba el sujeto durante su captura, fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada. El balance preliminar reportado por las autoridades polacas indica que el ataque dejó al menos seis personas fallecidas y otras 16 heridas, cifra que incluye al propio presunto atacante entre las víctimas lesionadas.

Motivaciones e investigación de extremismos

El primer ministro Donald Tusk aseguró que la Policía, los servicios especiales de inteligencia y la Fiscalía trabajan a velocidad para establecer las motivaciones detrás de este crimen brutal. El jefe del Gobierno declaró públicamente que las agencias "harán todo lo posible" para esclarecer los hechos y ofrecer información detallada sobre los motivos que impulsaron el tiroteo a los ciudadanos presentes.

Por su parte, el ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwiński, indicó que las primeras pesquisas apuntan firmemente a que el presunto responsable habría actuado de forma aislada. El funcionario del gobierno también reveló que el hombre tenía "unas opiniones muy, muy radicales" y estaba "fascinado por las ideologías de extrema derecha", una línea de investigación que ahora forma parte central de los esfuerzos por entender las motivaciones del ataque.

Duelo nacional y próximos pasos

Ante la gravedad excepcional de los hechos y el impacto social provocado, el primer ministro Donald Tusk anunció que el domingo y el lunes se declararon días oficiales de luto nacional en Polonia. Esta medida busca mostrar solidaridad institucional con las víctimas del tiroteo y sus familias, permitiendo que el país procese el duelo colectivo tras la violencia desatada.

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Mientras avanzan las investigaciones técnicas y forenses, el país permanece conmocionado por un ataque que dejó seis muertos y decenas de afectados. El hallazgo de los tres cuerpos sin vida en el domicilio del presunto agresor añade ahora un nuevo y trágico elemento de preocupación a una investigación que promete ser compleja y prolongada en los próximos días.