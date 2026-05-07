Hallazgo histórico en Cali: Captan tigrillo melánico en predio de conservación El Danubio

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali registró por primera vez un ejemplar de tigrillo melánico, un felino silvestre vulnerable, mediante el uso de cámaras trampa.

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente , conocido ampliamente como Dagma, ha anunciado un descubrimiento extraordinario que resalta la riqueza biológica de la ciudad de Cali .

Gracias a la implementación de un riguroso sistema de monitoreo basado en cámaras trampa, se ha logrado identificar la presencia de un tigrillo melánico, científicamente denominado Leopardus tigrinus, en el predio de conservación El Danubio. Este registro es particularmente significativo ya que representa la primera vez que se documenta un ejemplar con esta variación cromática en dicha zona.

El hallazgo no fue producto del azar, sino el resultado de un trabajo exhaustivo y persistente llevado a cabo por la Red Otus, una estrategia diseñada específicamente para el seguimiento detallado de la fauna silvestre que habita en los ecosistemas protegidos de la región. Para alcanzar este hito, la entidad tuvo que procesar una cantidad masiva de datos, acumulando un total de 6216 días de muestreo y analizando minuciosamente más de 44 mil imágenes capturadas por los dispositivos electrónicos distribuidos estratégicamente en el terreno.

La relevancia de este avistamiento trasciende la simple curiosidad visual, ya que proporciona datos invaluables sobre la biodiversidad de los territorios administrados por el Dagma. El predio El Danubio se sitúa a una altitud superior a los 2000 metros sobre el nivel del mar, un entorno donde la presencia de individuos melánicos no había sido evidenciada previamente.

Lina Marcela Botia Muñoz, quien se desempeña como directora del Dagma, ha subrayado que el tigrillo es una especie catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta clasificación responde a las severas presiones que enfrenta la especie, tales como la fragmentación y pérdida de sus hábitats naturales, la caza furtiva y el persistente tráfico ilegal de animales silvestres.

Según la funcionaria, este tipo de registros no solo validan la importancia de las áreas protegidas, sino que también fortalecen las políticas de conservación y permiten ajustar las acciones de protección ambiental para garantizar la supervivencia de estos felinos en ecosistemas estratégicos. Desde una perspectiva científica, el fenómeno observado se conoce como melanismo, una condición genética fascinante que conlleva a una sobreproducción de melanina en la piel y el pelaje del animal.

Catalina Silva, bióloga experta del Grupo de Conservación de Ecosistemas del Dagma, explicó que esta característica altera la coloración típica del Leopardus tigrinus, el cual usualmente presenta un pelaje amarillento adornado con manchas oscuras. En los ejemplares melánicos, el exceso de pigmentación resulta en tonalidades mucho más oscuras, llegando en algunos casos a parecer completamente negros.

Este rasgo genético no es exclusivo de esta especie, sino que se ha identificado en aproximadamente 11 de las 37 especies de felinos que existen en todo el mundo. Existen diversas hipótesis científicas que sugieren que el melanismo podría ofrecer ventajas adaptativas en ciertos entornos, o que factores comportamentales específicos influyen en que esta característica se mantenga y prevalezca dentro de ciertas poblaciones silvestres.

El tigrillo melánico es un felino de tamaño mediano cuya distribución geográfica es amplia, extendiéndose desde Centroamérica, específicamente en Costa Rica y Panamá, hasta las profundidades de Brasil. A pesar de su capacidad de adaptación, el Leopardus tigrinus se encuentra en una lucha constante contra el impacto de las actividades humanas.

La expansión descontrolada de la frontera agrícola, la explotación minera, la construcción de nuevas infraestructuras viales que fragmentan el bosque y el comercio ilegal de fauna son las principales amenazas que ponen en riesgo su existencia. Por lo tanto, el registro obtenido en Cali se convierte en un llamado a la conciencia colectiva sobre la necesidad de preservar los corredores biológicos y mantener intactos los refugios naturales.

El éxito de la Red Otus y el Dagma demuestra que la tecnología, aplicada a la ciencia de la conservación, es una herramienta fundamental para descubrir los secretos de la naturaleza y diseñar estrategias efectivas para mitigar la extinción de especies vulnerables en el territorio colombiano





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