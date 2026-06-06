Hallazgo macabro en Magdalena: hombre atado de manos y pies fue encontrado sin vida en zona rural

Trabajadores encontraron el cadáver de Yeiner José Meza Arrieta, de 39 años, en una trocha entre Fundación y Monterrubio. La víctima tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y estaba bajo casa por cárcel. Las autoridades investigan el móvil del homicidio.

Un macabro hallazgo conmocionó a la comunidad rural del departamento de Magdalena , luego de que trabajadores que transitaban por una trocha alertaran a las autoridades sobre la presencia de un cadáver abandonado a un costado del camino.

El hecho ocurrió en un tramo de la vía que comunica a Fundación con Monterrubio, una zona de difícil acceso y escaso tránsito vehicular, lo que dificulta la vigilancia y favorece la comisión de actos violentos. Según la información preliminar, el cuerpo de un hombre fue encontrado con las manos y los pies atados, además de presentar señales que indicarían una muerte violenta, como posibles heridas de arma blanca o contusiones.

Las autoridades no han confirmado las causas exactas del deceso, pero las primeras pesquisas apuntan a un posible homicidio relacionado con ajustes de cuentas o represalias por actividades ilícitas. Tras recibir el reporte, unidades de la Policía se desplazaron hasta el lugar para asegurar la escena y adelantar las labores judiciales correspondientes. Los investigadores realizaron la inspección técnica del cadáver y comenzaron la recolección de evidencias para esclarecer lo ocurrido.

Durante las diligencias, la víctima fue identificada preliminarmente como Yeiner José Meza Arrieta, de 39 años y natural del municipio de Fundación. De acuerdo con registros consultados por las autoridades, el hombre había sido capturado en julio de 2024 por un caso de violencia intrafamiliar agravada, proceso por el cual un juez le otorgó casa por cárcel.

Este antecedente penal podría estar vinculado con el crimen, aunque las autoridades no descartan otras hipótesis, como disputas territoriales entre grupos delincuenciales o venganzas personales. Los habitantes de la zona han expresado su temor ante la escalada de violencia en los últimos meses, y exigen mayor presencia policial para prevenir nuevos hechos. La Policía Nacional recomienda que, ante el hallazgo de una persona aparentemente fallecida, lo primero es conservar la calma y evitar acercarse inmediatamente al lugar.

Cualquier alteración de la escena puede afectar las investigaciones que posteriormente adelanten los organismos judiciales. También es fundamental no tocar el cuerpo ni los objetos que se encuentren alrededor. Elementos como documentos, prendas de vestir, teléfonos celulares o cualquier otro indicio podrían ser clave para esclarecer las circunstancias del hecho. De igual manera, se aconseja mantener distancia y evitar que otras personas ingresen al área.

Si es posible, se debe advertir a quienes transiten por el sitio para que no contaminen la escena. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita dar con los responsables de este crimen, ofreciendo recompensas por datos que conduzcan a su captura. La investigación avanza con el apoyo de la Fiscalía y unidades especializadas de criminalística, quienes esperan entregar resultados en los próximos días.

Mientras tanto, la comunidad permanece en vilo, a la espera de que se haga justicia y se restablezca la tranquilidad en la región





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