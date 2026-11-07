Hallazgos de glóbulos rojos fosilizados en dinosaurio Aratasaurus

Científicos confirman presencia de sangre fósil en Aratasaurus, revelando conservación molecular en fósiles de 115 millones de años.

Un equipo internacional de científicos ha logrado identificar por primera vez glóbulos rojos completamente fosilizados junto con aminoácidos de colágeno en los restos de un dinosaurio de 115 millones de años. Este descubrimiento histórico fue realizado en los huesos de extremidades pertenecientes a la especie Aratasaurus museonacionali, un terópodo que habito en la cuenca de Araripe, ubicada en el noroeste de Brasil. Los hallazgos se han publicado recientemente en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés PNAS.

Confirmación química de sangre fósil en Aratasaurus

El estudio presenta evidencia inequívoca de que los tejidos blandos pueden sobrevivir durante periodos geológicos extremadamente largos. Los investigadores detectaron hemo conservado, que es el componente esencial de la hemoglobina responsable de transportar oxígeno, dentro de canales vasculares en los huesos. Esta confirmación representa la primera demostración química de moléculas derivadas de la hemoglobina en el interior de células fósiles, superando las hipótesis previas sobre la presencia estructural sin validación molecular.

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Los restos pertenecientes al Aratasaurus museonacionali fueron descubiertos originalmente en depósitos de la Formación Romualdo y se hicieron públicos mediante un artículo científico publicado en 2020. Este dinosaurio, que vivio durante el periodo Cretácico hace entre 115 y 110 millones de años, alcanzaba una longitud de tres metros y pesaba aproximadamente 34 kilogramos. La investigación actual ha demostrado que estos esqueletos albergaban numerosas células sanguíneas que sobrevivieron a la mineralización.

El papel de la Hausmannita en la conservación

Clíti Grice, directora del Centro de Geoquímica Orgánica e Isotópica de la Universidad Curtin y autora principal del estudio, describió el hallazgo como asombroso por la integridad de las moléculas. La investigadora afirma que la presencia de derivados del hemo intactos en células de hace 115 millones de años confirma la existencia real de sangre fosilizada. Este componente mineral, identificado como hausmannita, un óxido de manganeso, actuó como una cápsula del tiempo natural que estabilizó las estructuras celulares y biomoleculares.

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El equipo multidisciplinario, que incluye investigadores de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre, el Museo Nacional de Brasil y la Universidad Johns Hopkins, atribuye esta excepcional preservación a un entierro rápido del dinosaurio tras su muerte. Las condiciones del entorno, caracterizadas por bajo contenido de oxígeno y abundancia de microorganismos, favorecieron la mineralización inmediata de los tejidos blandos, protegiendo los aminoácidos del colágeno de la degradación.

Impacto en paleontología y astrobiología

Estos resultados desafían las teorías arraigadas sobre la longevidad de las biomoléculas, mostrando que proteínas como la hemoglobina pueden persistir mucho más tiempo de lo previsto. El descubrimiento abre nuevas fronteras para la paleontología molecular, permitiendo estudiar la evolución sanguínea y el metabolismo en animales extintos. Los autores destacan que esta ventana directa a la fisiología antigua mejora nuestra comprensión del mundo prehistórico y sus ecosistemas.

Además de sus implicaciones biológicas, el estudio ofrece datos valiosos para la astrobiología y la búsqueda de vida antigua en el cosmos. La capacidad de las moléculas para conservarse en condiciones hostiles redefine los límites de la preservación en el registro fósil. Este avance tecnológico y científico marca un nuevo capítulo en la investigación de fósiles, sugiriendo que futuros análisis podrían revelar detalles nunca antes imaginados de la vida ancestral.