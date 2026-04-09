Hamilton, el 'Afrorockstar', Lanza 'Isla Pa Dos (Wawawao)' y Consolida su Proyección Internacional

El artista Hamilton, nominado a los Premios Nuestra Tierra y reconocido por Billboard y Rolling Stone, presenta su nuevo sencillo 'Isla Pa Dos (Wawawao)', con producción de Breakfast N Vegas. El lanzamiento marca un hito en su carrera, junto con seis nominaciones y próximos shows en importantes festivales.

El artista Hamilton , aclamado por Billboard y Rolling Stone, y recientemente nominado a seis Premios Nuestra Tierra , lanza oficialmente su esperado nuevo sencillo: ‘ Isla Pa Dos (Wawawao)’. Esta canción romántica y versátil, impregnada de sabor, reafirma su identidad como el “ Afrorockstar ”. Después del éxito de su sencillo anterior, ‘Gata Oficial’, ‘ Isla Pa Dos (Wawawao)’ se perfila como un éxito del verano, ideal para bailar y dedicar.

Con este lanzamiento, Hamilton continúa consolidando su proyección internacional, apostando por colaboraciones estratégicas, incluyendo la participación del dúo de productores multi-platino Breakfast N Vegas, quienes amplían su alcance hacia nuevas audiencias. La producción de ‘Isla Pa Dos (Wawawao)’ estuvo a cargo de Breakfast N Vegas, formado por los reconocidos Dj Yonny y Curtis Austin, figuras con amplia trayectoria en la industria musical y créditos en producciones de artistas de renombre global como Bad Bunny, Rihanna, Taylor Swift y The Chainsmokers, entre otros. Su sello garantiza un sonido de alta calidad, alineado con los estándares internacionales de la música urbana. La canción gira en torno a esa persona especial que despierta deseo y conexión. La letra directa y el coro pegadizo fusionan el romanticismo caribeño con una vibra moderna y envolvente, creando una experiencia auditiva única. \El crecimiento sostenido y la presencia de Hamilton en las playlists más relevantes del género urbano lo han posicionado como un artista clave. Con este lanzamiento, demuestra su capacidad de evolucionar sin perder su esencia. Las menciones en Billboard y Rolling Stone validan su propuesta artística y lo posicionan como uno de los talentos emergentes con mayor proyección internacional dentro del movimiento afrobeats. Paralelamente, el artista celebra un momento crucial en su carrera con seis nominaciones a los Premios Nuestra Tierra 2026, destacando en categorías como ‘Mejor Artista Revelación’, ‘Mejor Artista Urbano’, ‘Mejor Artista Afrobeat’, ‘Mejor Canción Afrobeat’ y ‘Mejor Video del Año’. Este reconocimiento subraya el impacto de su trabajo y anticipa un futuro prometedor en la escena musical. La nominación en múltiples categorías refleja la versatilidad de Hamilton y su capacidad para conectar con el público, abarcando diferentes aspectos de su propuesta artística. \Además del lanzamiento y las nominaciones, Hamilton se prepara para una intensa agenda en vivo que incluye su participación en el Festival La Solar en Medellín el próximo mes de mayo, y también en el Baja Beach Fest en México, donde compartirá escenario con grandes exponentes del género urbano. Allí ofrecerá una puesta en escena potente, meticulosamente diseñada para conectar con el público y brindar una experiencia memorable. La participación en estos festivales internacionales fortalece su posición y le permite interactuar directamente con sus seguidores y llegar a nuevas audiencias. La agenda de Hamilton refleja su ambición y dedicación a la música, asegurando una presencia constante en la escena y consolidando su trayectoria en ascenso. La combinación del lanzamiento, las nominaciones y los próximos eventos en vivo posicionan a Hamilton como una figura influyente en la música latina y en el panorama internacional





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