Hansi Flick enfatiza la importancia del título liguero consecutivo para el Barcelona

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha destacado la importancia de que el club azulgrana conquiste su segundo título liguero consecutivo en el fútbol español actual, una hazaña que 'no es normal' en la actualidad. Ha destacado la convicción del equipo de que este objetivo es posible en la próxima jornada.

El entrenador del Barcelona , Hansi Flick , ha destacado este sábado la importancia de que el conjunto azulgrana esté en disposición de conquistar su segundo título liguero consecutivo .

Según ha subrayado, 'no es normal' en el fútbol español actual. Queremos ganar este título, sería el segundo consecutivo. No es algo normal en España, pero es nuestro objetivo para mañana. Sabemos perfectamente cómo queremos jugar y eso es lo que queremos ver, ha apostillado el preparador alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper





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