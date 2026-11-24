Gimnasia venció 4-2 a Newell's Old Boys en el tiempo suplementario y avanzó a cuartos del Clausura argentino. Harlen Castillo se perderá el próximo partido tras su expulsión.

El arquero colombiano Harlen Castillo, conocido como 'Chipi Chipi', atraviesa su mejor momento en los últimos años con Gimnasia y Esgrima La Plata. El arquero, nacido en Itsmina, Chocó, se consolidó como titular del Lobo, pero su más reciente compromiso por los octavos de final del torneo Clausura argentino terminó con una expulsión.

El partido se jugó en El Bosque, la casa de Gimnasia en La Plata, y el equipo blanquiazul venció 4-2 a Newell's Old Boys en el tiempo suplementario. La victoria le permitió al conjunto platense quedarse con el billete a los cuartos de final de la competencia.

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Cómo se produjo la expulsión de Harlen Castillo

Harlen Castillo quedó fuera del campo tras una acción en los minutos finales del encuentro. Cuando el partido estaba por terminar, el arquero quemó tiempo, se tiró al piso con el balón y lo escondió en el área.

Los jugadores de Newell's interpretaron esa conducta como una provocación y reclamaron de manera enérgica. Castillo optó por esquivarlos, pero el cruce de palabras con Jerónimo Russo y Martín Ortega derivó en la expulsión de los tres jugadores.

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El conflicto no terminó allí. Finalizado el partido, se produjo un tumulto entre los futbolistas, y también fue expulsado Lucas Carrizo, del equipo rosarino, por su participación en el incidente.

Los goles y las posiciones de los protagonistas

Gimnasia logró la victoria gracias a los goles de Ignacio Fernández a los 18 minutos, Ignacio Miramón a los 72, Franco Escobar en propia puerta a los 98 y Matías Melluso a los 123. Por Newell's, Walter Mazzanti marcó dos goles de penal, a los 54 y a los 80 minutos.

Newell's terminó el partido con nueve jugadores debido a las expulsiones de Jerónimo Russo, a los 97 minutos, y Martín Ortega, a los 103. Ignacio Fernández, mediocampista con paso previo por River Plate, destacó la dificultad del encuentro y explicó que el equipo logró sostener la ventaja en un duelo muy disputado.

Fernández indicó que intentó tranquilizar a sus compañeros y que el triunfo era importante para el club. También señaló que regresó a Gimnasia con el objetivo de competir y cumplir un sueño personal.

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Impacto en Gimnasia y próximo partido del Clausura

Harlen Castillo se perderá el siguiente compromiso de Gimnasia, que será ante el ganador del duelo entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia. La ausencia del arquero obliga al cuerpo técnico a evaluar su reemplazo en un momento en el que el titular venía teniendo una gran regularidad.

Con el triunfo, Gimnasia La Plata accede a los cuartos de final del Clausura argentino, una instancia que el equipo alcanzó tras vencer a Newell's Old Boys en un partido de eliminación directa. La clasificación representa un logro para la hinchada platense, que llenó El Bosque en una noche de gran ambiente.