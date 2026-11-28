El ciclista colombiano Harold Tejada enfrenta suspensión provisional por dopaje. Netcompany Ineos cancela su fichaje para 2027 mientras el corredor prepara su defensa legal.

La Agencia Internacional de Controles ( ITA) notificó el viernes al ciclista colombiano Harold Tejada sobre su suspensión provisional por presuntas violaciones a las normas antidopaje. Como consecuencia inmediata, el equipo Netcompany Ineos, que había contratado al corredor para la temporada 2027, procedió a cancelar dicho vínculo contractual.

Acuse de recibo de la ITA

Harold Tejada fue acusado oficialmente de utilizar una sustancia o método prohibido mediante anomalías inexplicables en su pasaporte biológico de atleta. La autoridad encargada confirmó que se le ha notificado el inicio del procedimiento disciplinario y que el deportista tiene derecho a aportar información adicional para su defensa.

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El ciclista de 29 años, quien ha competido con el Astana desde 2020 y finalizó décimo en la Vuelta a España de este año, ha confirmado que recibió la notificación oficial. Su respuesta inicial busca demostrar diligencia y responsabilidad durante el proceso de investigación en curso.

Defensa legal del corredor

En un comunicado oficial, Harold Tejada afirmó haber actuado con total transparencia desde el primer día, facilitando toda la información requerida por las autoridades. Declara que su equipo legal y médico trabajará intensamente para ejercer su defensa ante las instancias competentes del ciclismo mundial.

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El protocolo de la ITA establece que el ciclista puede aceptar las consecuencias de la infracción o solicitar que el caso sea remitido al Tribunal Antidopaje de la UCI para una audiencia formal. Esta vía le permite impugnar la suspensión provisional y solicitar su levantamiento mientras se investiga el fondo del asunto.

Rescisión contractual del equipo

Netcompany Ineos comunicó vía la plataforma X que ambos grupos acordaron poner fin al contrato de Harold Tejada para la temporada 2027. La resolución del vínculo se produjo antes de la fecha oficial de incorporación del corredor al club, programada para el 1 de enero del próximo año, sin emitir detalles adicionales sobre el desacuerdo.

Contexto deportivo y próximos pasos

Este incidente impacta directamente la planificación deportiva de las próximas temporadas, especialmente considerando que Egan Bernal amplió su contrato con el mismo equipo hasta 2029. La situación de Tejada deja incierto su futuro inmediato mientras aguarda la resolución del tribunal antidopaje o la aceptación de sanciones provisionales.