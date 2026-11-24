Estrellas como Harry Kane y Rodri son víctimas de la crisis de lesiones en la temporada 2026/27. Un análisis detallado de las causas y los futbolistas afectados.

El balompié europeo enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes en la temporada 2026/27, caracterizada por una tasa alarmante de bajas deportivas que ha afectado a la élite absoluta del juego. Esta ola de patologías físicas ha tocado la puerta de figuras indiscutibles como el portador del Balón de Oro, Harry Kane, un futbolista históricamente ajenos a las lesiones graves. El contexto actual marca un punto de inflexión en la salud deportiva, donde la capacidad de resistencia de los atletas está siendo sometida a límites que superan su tolerancia biológica natural.

Causas de la sobrecarga y el calendario FIFA

La raíz de esta epidemia de lesiones se encuentra en la densidad extrema del calendario deportivo, que exige un ritmo de competición de cada tres días durante una temporada que se extiende por diez meses. Factores como las fechas FIFA y la Liga de Naciones se suman al aumento de compromisos ligueros y la presión de los torneos continentales para generar un escenario de desgaste insostenible. El exjugador Toni Kroos advirtió previamente sobre estas consecuencias, anticipando el colapso físico que ahora se hace evidente en la realidad del vestuario.

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La falta de recuperación adecuada es otro componente crítico, especialmente para los jugadores que fueron pilares fundamentales de sus selecciones nacionales en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Este compromiso internacional significó que figuras de primer nivel experimentaran un descanso veraniego prácticamente nulo, iniciando la temporada 2026/27 con una carga acumulada que compromete su integridad física desde el primer instante. La intensidad del fútbol moderno ha transformado fracturas y dolores musculares en eventos recurrentes, no excepcionales.

Principales víctimas y posiciones deportivas

Una evaluación detallada realizada por la organización Score 90 ha identificado a dieciocho futbolistas de alto nivel afectados durante los primeros cuatro meses de la campaña, dividiéndolos en dos once ideales que reflejan la magnitud del problema. En la primera formación destacan David Raya en el arco del Arsenal, junto a defensas de la talla de Reece James del Chelsea, Pau Cubarsí del Barcelona y Alphonso Davies del Bayern Múnich. La línea centrocampista cuenta con la ausencia de Rodri y Dani Olmo, ambos del Barcelona, así como el PSG con Désiré Doué y el Bayern con Luis Díaz.

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La delantera del primer equipo muestra la gravedad del escenario con Michael Olisé del Bayern, Kvicha Kvaratskhelia del PSG y Harry Kane del Bayern Múnich. En el segundo once, el Bayern Múnich cuenta con Manuel Neuer entre los postes, mientras que la defensa incluye a Pierre Kalulu de la Juventus, Vivian del Athletic Club y Raúl Ascensio del Real Madrid. La mediocampida presenta a Martín Zubimendi y Bukayo Saka del Arsenal, Jamal Musiala del Bayern y Kenan Yildiz de la Juventus.

Impacto en clubes y competiciones europeas

Esta ola de bajas representa un impacto dual: un contratiempo operativo severo para los clubes, que ven mermada su capacidad competitiva, y un debilitamiento significativo para las competiciones, cuya popularidad disminuye al carecer de sus grandes figuras habituales. La situación obliga a las instituciones a reestructurar sus planes de juego bajo premisas de urgencia y limitación de recursos humanos disponibles en momentos clave del torneo.

Las proyecciones médicas y deportivas indican diferentes trayectorias de recuperación para los afectados. Luis Díaz se encuentra próximo a reincorporarse a la actividad, lo que representa una señal de esperanza parcial. En contraste, Désiré Doué y Kvicha Kvaratskhelia están condenados a perder la totalidad de la temporada 2026/27, lo que obligará a sus respectivas franquicias, el PSG y el Bayern, a encontrar alternativas inmediatas para mantener sus aspiraciones de título.