HBO Max confirma nuevo elenco y fecha de estreno para la serie de Harry Potter

La productora anuncia tres nuevos actores para la adaptación televisiva basada en la saga de J.K. Rowling, incluyendo a los padres de Harry y a Charlie Weasley. La serie se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max.

HBO Max ha continuado anunciando detalles significativos sobre la producción de la nueva serie de Harry Potter, revelando tres nuevas incorporaciones al elenco que participarán en la primera temporada titulada Harry Potter y la piedra filosofal.

Esta adaptación televisiva representa una de las producciones más ambiciosas de la plataforma, buscando profundizar en el universo mágico creado por J.K. Rowling. Entre los nuevos actores anunciados destacan aquellos que interpretarán a personajes con poca presencia en las adaptaciones cinematográficas anteriores. Por ejemplo, Harry Gilby asumirá el papel de Charlie Weasley, el hermano mayor de Ron Weasley, quien trabaja con dragones en Rumanía y nunca apareció directamente en las ocho películas originales de la saga.

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Personajes omitidos en cine y padres de Harry

Esta decisión busca recuperar elementos de los libros que fueron omitidos en el cine, añadiendo riqueza narrativa a la nueva versión. Además de estas incorporaciones, se han confirmado los nombres de los actores que darán vida a los padres de Harry, James y Lily Potter. Jasper Talbot interpretará a James Potter, mientras que Hannah Chinn asumirá el papel de Lily Potter.

Estos anuncios se suman al reparto principal ya revelado, encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Los tres jóvenes actores fueron seleccionados tras un casting abierto que contó con la participación de más de treinta mil niños y niñas en todo el mundo, un proceso que generó enorme expectativa entre los seguidores de la saga.

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La serie también contará con figuras reconocidas del cine y la televisión en papeles fundamentales: John Lithgow será Albus Dumbledore, Janet McTeer interpretará a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape y Nick Frost actuará como Rubeus Hagrid. La primera temporada se basará fielmente en el libro original, que narra la historia de un niño aparentemente normal hasta que cumple once años y recibe una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Estreno confirmado para diciembre del próximo año

A partir de ese momento, Harry descubre un mundo oculto lleno de magia, amistad y aventuras, pero también se enfrenta a peligros y a un poderoso enemigo vinculado a su pasado. La plataforma ha confirmado que el estreno de esta nueva adaptación televisiva está programado para el 25 de diciembre del próximo año.

Este proyecto sigue al enorme éxito financiero de la saga cinematográfica, que recaudó un total de siete mil setecientos veintitrés millones de dólares en taquilla mundial, siendo la entrega final de la trilogía de las reliquias de la muerte la más taquillera con más de mil trescientos cuarenta y un millones de dólares. La comunidad de fans espera con ansia estos nuevos detalles, impulsada por el lanzamiento reciente del primer tráiler que promueve el regreso de la magia a las pantallas.