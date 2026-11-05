Héctor Vargas Ramírez es encarcelado por feminicidio de Clara Cecilia Rodríguez en Caquetá

Un juez ordena prisión preventiva para Héctor Vargas Ramírez por el asesinato y desmembramiento de Clara Cecilia Rodríguez Montero en una finca de Caquetá el 15 de noviembre de 2025.

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación del crimen cometido el 15 de noviembre de 2025 en el corregimiento San Martín de Florencia, Caquetá, tras confirmar que Héctor Vargas Ramírez es el responsable de la muerte de Clara Cecilia Rodríguez Montero. Esta mujer de 47 años, quien era madre cabeza de hogar y sustento de sus cuatro hijos, fue asesinada en una finca rural durante un encuentro previamente acordado con el imputado.

Detalles del Crimen y Desmembramiento

Los elementos recopilados por las autoridades indican que Vargas Ramírez atacó a la víctima utilizando un arma cortocontundente y, posteriormente, procedió a desmembrar su cuerpo con el claro propósito de dificultar la recuperación de los restos por parte de las fuerzas del orden. Para ocultar el delito, el presunto responsable enterró clandestinamente los fragmentos del cuerpo en la misma propiedad donde se consumó el feminicidio, asegurándose de que el lugar permaneciera aislado y de difícil acceso.

Also read Exdirector de Policía niega aspirar a jefatura de la DNI

Rescate de Restos y Identificación

Los restos de Clara Cecilia Rodríguez Montero fueron localizados cuatro días después de la tragedia, específicamente el 19 de noviembre de ese año, gracias a las intensas labores de búsqueda desplegadas por las autoridades. La mujer había sido reportada como desaparecida cuando perdió contacto con sus familiares, siendo vista por última vez cruzando el puente El Encanto en el barrio La Consolata, antes de llegar a la finca fatal.

Aplicación de la Orden de Captura

La captura de Héctor Vargas Ramírez fue ejecutada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo logístico de la Policía Nacional, concretándose en una finca ubicada en la zona rural del municipio de Milán, Caquetá, durante las últimas semanas. Esta operación policial permitió dar con paradero del imputado y someterlo al control judicial correspondiente, poniendo fin a la búsqueda que mantuvo a la comunidad local en alerta.

Advertisement

Imputación de Delitos y Cargos

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Caquetá imputó formalmente a Vargas Ramírez por los delitos de feminicidio agravado y de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante el proceso judicial, el hombre reconoció y aceptó los cargos presentados en su contra, lo que facilitó la formalización de la acusación y la determinación de la medida de aseguramiento aplicable.

Medida de Prisión Preventiva

Finalmente, un juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Héctor Vargas Ramírez, ordenando que permanezca privado de su libertad mientras avanza el proceso penal en su contra. Esta resolución judicial garantiza que el imputado no pueda eludir la justicia ni interferir con las diligencias pendientes para la investigación completa del caso.