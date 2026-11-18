El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, inicia este 18 de noviembre visitas clave en Bogotá para la transferencia de aeronaves C-130 y el fortalecimiento del Escudo de las Américas.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aterrizará este miércoles 18 de noviembre en territorio colombiano para sostener una agenda de alto impacto diplomático y de defensa. La visita oficial tiene como propósito central reforzar los vínculos estratégicos entre ambas naciones, marcando un hito significativo en la cooperación bilateral que ha sido objeto de análisis por parte de los gobiernos de ambos países.

Transferencia de Aviones C-130 Hércules

El ministro de Defensa de Colombia, el general retirado Jorge Eduardo Mora, confirmó ante la Comisión Segunda del Senado de la República que la misión de Hegseth incluye la entrega física de un avión Hércules C-130. Esta aeronave representa el primer ejemplar de una entrega planeada donde se estima la llegada de dos unidades adicionales, un detalle que se discutirán detalladamente durante las reuniones bilaterales programadas para esta fecha.

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Reuniones con Mandos Militares Colombianos

Pete Hegseth sostendrá encuentros directos con el máximo liderazgo castrense nacional, incluyendo al comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez. El objetivo de estos diálogos es abordar la seguridad nacional desde una perspectiva integrada, donde la capacidad operativa de la aviación militar juega un rol fundamental en la protección del territorio y la disuasión de amenazas externas e internas.

Seguridad contra Grupos Armados Ilegales

Entre los puntos centrales del agenda técnica se encuentra el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales, un tema de creciente preocupación estratégica. Las autoridades colombianas y sus contrapartes estadounidenses evaluarán cómo la nueva dotación aérea y la tecnología de vigilancia pueden optimizar las operaciones contra estas estructuras, buscando retomar el control de la seguridad de los ciudadanos en las zonas más vulnerables del país.

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Integración al Escudo de las Américas

La inclusión de Colombia en el Escudo de las Américas es otro de los pilares fundamentales de la cooperación que se discutirá en Bogotá. Este mecanismo de defensa regional busca armonizar las capacidades militares y de inteligencia de los países de la región, permitiendo una respuesta más coordinada ante amenazas transnacionales. La participación de Colombia en este esquema refleja un compromiso firme con la estabilidad geopolítica de la zona y la mejora de la inteligencia compartida.

Implicaciones Económicas y Políticas Internas

Paralelamente, el gobierno colombiano avanza en la aprobación del proyecto de rescate fiscal presentado por el presidente Abelardo de la Espriella. Los partidos políticos en el congreso han fijado el 2 de diciembre como la fecha límite para aprobar el articulado, asegurando que la propuesta no contempla nuevos impuestos a la canasta familiar. Este proceso legislativo es vital para la estabilidad macroeconómica del país en medio de las visitas internacionales de alto nivel.