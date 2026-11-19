El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, visita Bogotá para reforzar la cooperación militar. Medellín será sede de la cumbre de 2027 del Escudo de las Américas.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este miércoles a Bogotá para reiterar el compromiso total de Washington con la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Durante su estancia en la capital colombiana, el alto funcionario aseguró que ambas naciones están "totalmente alineadas" y que combaten "la misma batalla" contra lo que la administración de Donald Trump denomina narcoterrorismo. Esta declaración se produce como parte de la segunda parada de su gira por América Latina, iniciada en Caracas y que concluirá en Quito, con el objetivo estratégico de fortalecer los lazos políticos y militares en la región.

Cooperación militar y entrega de aeronaves

Como parte tangible de esta estrechamiento de relaciones bilaterales, Hegseth oficializó durante su visita la entrega por parte de Estados Unidos a Colombia del primer lote de aviones de carga militar Lockheed C-130 Hercules. Tras la ceremonia de entrega, el secretario de Guerra destacó que este acto representa "solo el comienzo" de una serie de transferencias aéreas destinadas a mejorar las capacidades operativas de las fuerzas colombianas. Este gesto simboliza el cambio de dirección en la cooperación técnica y logística entre ambos países, marcando un punto de inflexión en la implementación de estrategias conjuntas de seguridad.

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El Escudo de las Américas y liderazgo de De la Espriella

La administración estadounidense ha enalzado el esfuerzo coordinado de todos los países miembros del Escudo de las Américas, una coalición hemisférica contra el narcotráfico impulsada activamente por Washington. Hegseth elogió específicamente el "liderazgo claro" y la fortaleza mostrada por los presidentes Donald Trump y Abelardo De la Espriella en este frente común. El funcionario estadounidense subrayó que la unión de los 19 países de la alianza permite ser más efectivos en la persecución de redes criminales, afirmando con contundencia que "vamos a encontrarlos, vamos a cazarlos, vamos a matarlos y vamos a vencer al narcoterrorismo".

Medellín sedes de la cumbre de 2027

En el ámbito de los próximos pasos institucionales, el secretario de Guerra anunció que esta visita a Bogotá es solo la primera de varias previstas. Confirmó que la próxima cumbre del Escudo de las Américas, una reunión clave para la estrategia regional contra el crimen organizado, estará programada para principios de 2027 y tendrá como sede la ciudad de Medellín. Esta decisión de asignar la cumbre a Medellín reafirma la posición de Colombia como un actor central en la logística y diplomacia de seguridad del hemisferio, otorgándole un rol protagónico en la planificación futura de las operaciones conjuntas.

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Posturas del gobierno colombiano ante la criminalidad

Las autoridades colombianas han mostrado un respaldo firme a la iniciativa del Escudo de las Américas, describiéndola como la respuesta necesaria ante el fenómeno más dañino de la región. El canciller Omar Bula declaró que el objetivo compartido es "acabar con la criminalidad que azota" al país, incluyendo masacres, atentados y ataques con drones que afectan directamente a la población civil. Bula caracterizó a Colombia como un país que se encuentra "en las garras del crimen organizado" y afirmó que la alianza liderada por Trump enfrenta directamente el problema del crimen transnacional organizado, que opera con impunidad en las fronteras.

Contexto de realineamiento bilateral

La visita de Hegseth se enmarca en el acercamiento político y militar entre Washington y Bogotá tras la llegada a la presidencia de Abelardo De la Espriella. Esta nueva dinámica contrasta con el enfriamiento de las relaciones bilaterales registrado durante la administración de Gustavo Petro, entre 2022 y 2026. Colombia se incorporó al Escudo de las Américas poco después de que De la Espriella asumiera el cargo el 7 de agosto, marcando uno de los primeros gestos de realineamiento con Estados Unidos. Este proceso de integración bilateral ya se había manifestado el 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Barranquilla para reunirse con De la Espriella en el primer encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos.

Fortalecimiento de operaciones conjuntas

La presencia del titular de la Guerra en Colombia sucede inmediatamente después de la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine. Caine arribó a Bogotá para consolidar la cooperación militar en un contexto de ejercicios conjuntos que se prolongaron durante un mes, con la participación de 350 soldados estadounidenses y 400 efectivos colombianos. La llegada de Hegseth ocurre un día después de que concluyeran estas maniobras, con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, expresando su convicción sobre los resultados positivos de esta cooperación. Mora aseguró que "vienen cosas buenas para Colombia" como consecuencia directa de esta alianza estratégica, que ahora incluye la entrega de equipamiento pesado y la planificación de futuras cumbres regionales en suelo colombiano.