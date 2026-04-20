Helicóptero policial es atacado en el Cauca durante el traslado de un peligroso cabecilla

Un helicóptero de la Policía Nacional fue blanco de disparos mientras transportaba a alias Mojano, cabecilla del frente Dagoberto Ramos, en una zona de alta conflictividad en el Cauca.

Un helicóptero de la Policía Nacional fue objeto de un hostigamiento armado de gran peligrosidad mientras realizaba el traslado de un peligroso cabecilla desde el municipio de Toribío , ubicado en el convulso departamento del Cauca , hacia la ciudad de Popayán. El incidente ocurrió este lunes 20 de abril, poco tiempo después de que la aeronave despegara con el objetivo de asegurar la integridad del detenido y completar su proceso de judicialización.

Según los reportes oficiales, el impacto de proyectiles, presumiblemente de ametralladora, afectó componentes críticos de la aeronave, lo cual obligó a la tripulación a emplear técnicas de vuelo de emergencia para estabilizar la unidad y evitar una tragedia mayor. Este acto violento se produjo en un contexto de altísima tensión en el norte del Cauca, donde las estructuras disidentes de las Farc mantienen una confrontación abierta contra la Fuerza Pública, buscando a toda costa recuperar sus áreas de influencia y frenar la efectividad de las operaciones gubernamentales. El individuo capturado, identificado bajo el alias de Mojano, es señalado por las autoridades como un cabecilla estratégico del frente Dagoberto Ramos, una organización que ha sembrado zozobra en la región mediante el ejercicio de actividades ilícitas como la extorsión a comerciantes, el control del tráfico de estupefacientes y la intimidación sistemática a las comunidades locales. La detención de este sujeto, quien contaba con una orden judicial vigente por el delito de concierto para delinquir agravado, representó un golpe significativo para dicha estructura criminal, dado que su trayectoria delictiva de cinco años le otorgaba un control territorial considerable sobre varios municipios del departamento. El trabajo de inteligencia que permitió este resultado fue el producto de una labor articulada entre distintas unidades de la institución policial, enfocadas en desarticular las redes que sostienen la violencia en el Cauca. Tras el aterrizaje de emergencia en Popayán, los peritos técnicos realizaron una revisión exhaustiva de la aeronave, confirmando la existencia de un impacto directo de proyectil en la estructura, lo que demuestra la peligrosidad del ataque y la intención manifiesta de los grupos armados ilegales de interceptar las operaciones policiales por cualquier medio, incluso atentando contra la vida de los miembros de la Fuerza Pública. A pesar de los riesgos latentes y la hostilidad persistente en la zona, la Dirección de la Policía Nacional ha ratificado que no cesará en su esfuerzo por neutralizar a los actores criminales que amenazan la paz regional. Se han intensificado las medidas de seguridad para los próximos operativos y se mantiene un despliegue constante para debilitar la capacidad operativa y las finanzas de las disidencias. La institución reitera que su compromiso con la seguridad de la ciudadanía está por encima de las amenazas y que se continuará avanzando en la desarticulación de estos grupos, asegurando que el imperio de la ley prevalezca en los territorios más afectados por el conflicto armado interno





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