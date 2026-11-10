Helicol enfrenta liquidación judicial si no cumple requisitos pensionales

La Superintendencia de Sociedades otorga un plazo definitivo a Helicol para normalizar su pasivo pensional, evitando así la liquidación judicial de la compañía aérea colombiana.

La empresa Helicópteros Nacionales de Colombia ( Helicol) ha recibido un ultimátum definitivo por parte de la Superintendencia de Sociedades. Esta entidad reguladora ha solicitado el cumplimiento estricto de los requisitos legales necesarios para mantener la reorganización empresarial que la compañía venía ejecutando desde 2019.

El aviso busca evitar la liquidación judicial de la organización. La Superintendencia declaró ineficaz el acuerdo de reorganización pactado previamente entre Helicol y sus acreedores. Esta decisión se fundamentó en la falta de autorizaciones indispensables para normalizar la totalidad del pasivo pensional de la compañía aérea.

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Detalles del proceso de reorganización

La Superintendencia de Sociedades no ordenó el cierre inmediato de las operaciones de Helicol. En su lugar, la entidad otorgó una última oportunidad a la empresa para subsanar los incumplimientos detectados en su situación financiera y laboral. Este margen de acción representa el paso final para que Helicol pueda continuar sus actividades sin ser disuelta por la vía legal.

La resolución establece dos plazos concretos y no negociables para que la compañía cumpla con las obligaciones pendientes. El primer plazo inicia con la ejecutoria del auto administrativo. Helicol cuenta con exactamente 15 días desde esa fecha para radicar formalmente la solicitud de autorización.

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Dicha solicitud debe dirigirse ante la Superintendencia de Transporte. El objetivo principal es obtener el permiso para normalizar las obligaciones pensionales que afectan la estructura laboral de la empresa y sus trabajadores. Este paso administrativo es fundamental para avanzar en el proceso de saneamiento.

Posiciones de los actores involucrados

Tras la radicación inicial, Helicol dispondrá de un segundo plazo de dos meses. Este período cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud ante la Superintendencia de Transporte. Durante estos sesenta días, la compañía debe lograr la aprobación definitiva de dicha entidad reguladora.

Adicionalmente, se requiere obtener un concepto favorable del Ministerio del Trabajo. La combinación de estas dos aprobaciones es esencial para demostrar que el pasivo pensional ha sido regularizado completamente. La ausencia de cualquiera de estos avales constituye un incumplimiento grave del plan de reestructuración.

Las partes involucradas mantienen posturas firmes sobre el cumplimiento normativo. La Superintendencia de Sociedades ha dejado claro que no aceptará prórrogas adicionales una vez expirado el ultimátum. Helicol debe demostrar capacidad operativa y legal para resolver el conflicto pensional en el tiempo establecido.

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Impacto real y próximos pasos

El incumplimiento de estas condiciones tiene consecuencias legales severas. Si Helicol no satisface todos los requisitos dentro de los plazos indicados, la ineficacia del acuerdo se volverá definitiva. Esto activará automáticamente el mecanismo de protección para los acreedores y la estabilidad laboral.

Como resultado directo, se ordenará la apertura de la liquidación judicial de la empresa. Este proceso conlleva la venta de activos para pagar deudas y la posible terminación de contratos laborales vigentes. La medida busca proteger los intereses financieros y sociales afectados por la insolvencia.

La reorganización empresarial iniciada en 2019 podría concluir con el cierre de operaciones si no se logran los objetivos de saneamiento. Los próximos días son críticos para la supervivencia de Helicol en el mercado. La ciudadanía y el sector transporte observan con atención el desarrollo de estos trámites legales y administrativos que definirán el futuro de la compañía.