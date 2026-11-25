La sonda Hera de la ESA publica imágenes de Dimorphos tras el impacto de DART. Los datos confirman cambios en la órbita y la superficie del asteroide.

La sonda Hera de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha arribado a proximidades del asteroide Dimorphos, el cuerpo celeste modificado recientemente por la misión DART de la NASA. Esta aproximación marca un hito tras dos años de viaje espacial, permitiendo a los científicos obtener las primeras imágenes detalladas de la superficie alterada. El miércoles, la ESA dio a conocer estas capturas, las cuales han generado reacciones de asombro entre los investigadores líderes del proyecto. Patrick Michel, investigador clave de la misión, señaló que ver estas imágenes por primera vez fue una experiencia impactante. Los datos preliminares confirman que la intervención humana ha alterado significativamente tanto la apariencia como la dinámica orbital de este pequeño cuerpo espacial.

Transformación de la superficie de Dimorphos

Las imágenes reveladas por la sonda muestran evidencias claras de cómo el impacto de DART remodeló la estructura de Dimorphos. El asteroide, que posee un diámetro de apenas 160 metros, presenta ahora una topografía considerablemente diferente a la que tenía antes de la colisión. Se observa una zona que parece haber sido aplastada, donde se distingue la formación de un cráter notable. Dentro de esta estructura crateriforme, los equipos científicos han identificado varias inusualidades estructurales que no estaban presentes anteriormente. Estas características superficiales son fundamentales para entender la respuesta geológica del cuerpo ante una fuerza cinética extrema.

Also read Este es el comando de las Fuerzas Especiales Antiterroristas que ejecutó la operación de rescate en el Éxito de Cartagena

Cambios en la dinámica orbital y rotacional

Naomi Murdoch, planetóloga del Instituto Superior de Aeronáutica y del Espacio (ISAE-SUPAERO) en Toulouse, Francia, resume que el impacto no solo modificó la superficie, sino también la forma en que Dimorphos se mueve en el espacio. El objetivo principal de la misión DART, lanzada hace cuatro años, fue evaluar la viabilidad de desviar la trayectoria de un asteroide por si en el futuro alguno representara una amenaza para la Tierra. La nave de la NASA logró desplazar a Dimorphos reduciendo el tiempo de su órbita en 33 minutos. Sin embargo, comprender plenamente las consecuencias de este evento requería una inspección directa, lo cual es la misión de Hera.

Nuevos descubrimientos en el sistema Didymos

El equipo de la sonda Hera también ha realizado hallazgos sorprendentes sobre el entorno del asteroide. Dimorphos no orbita en el vacío; es la luna del asteroide más grande llamado Didymos. Este sistema se encuentra a 11 millones de kilómetros de la Tierra y no representaba ningún peligro conocido. Hera descubrió que no estaban solos en este entorno. Cientos de bloques de roca, con tamaños que varían desde el de un balón de fútbol hasta el de una lavadora, se mueven alrededor del sistema. Estos escombros eran desconocidos para los investigadores antes de la llegada de Hera.

Advertisement

Reacciones científicas y próximas etapas

Sabina Raducan, planetóloga del Instituto Internacional de Ciencias Espaciales (ISSI) en Berna, describe el estado actual de Dimorphos como muy caótico. Comparó la situación con un barril que se lanza por una escalera y se mueve en todas direcciones, a diferencia de la relativa estabilidad que presentaba antes del impacto, comparándose entonces con nuestra propia Luna. Hera llegó hace tres semanas a unos 30 kilómetros de Dimorphos para realizar estas observaciones. La misión Hera fue lanzada en octubre de 2024 con el objetivo específico de estudiar en detalle lo que sucedió durante el impacto de DART.

Importancia para la defensa planetaria futura

Estos resultados son cruciales para validar las técnicas de defensa planetaria. La capacidad de cambiar la trayectoria de un objeto espacial es una herramienta potencial para proteger a la Tierra. Los datos recopilados por Hera permitirán a los científicos modelar con mayor precisión cómo responden los cuerpos celestes pequeños a impactos cinéticos. La información obtenida de la superficie y la dinámica orbital de Dimorphos será fundamental para planificar futuras misiones. La colaboración entre la ESA y la NASA en estos proyectos demuestra la importancia de la cooperación internacional en la exploración espacial y la seguridad global.