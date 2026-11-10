Heredero, de Macaravita a la carranga colombiana: el éxito después de los 40 años

Féizar Orjuela Aponte, conocido como Heredero, cuenta cómo la música carranguera le abrió camino tras años de trabajo y su nuevo sencillo Soltera.

Féizar Orjuela Aponte, más conocido como Heredero en la música carranguera colombiana, agradece con intensidad la fama y el éxito que llegaron después de los 40 años. En una charla con EL COLOMBIANO, el cantante se definió como campesino y aseguró que cada viaje por el mundo lo hace sentir más orgulloso de su origen.

El apodo viene de su infancia en Macaravita, Santander, donde es costumbre llamar así a los menores de la casa. Heredero decidió darle un sentido más amplio y convertirlo en un reconocimiento a la herencia musical y literaria de sus padres.

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Herencia musical y literaria en Macaravita

La formación de Heredero comenzó en casa, con una madre que es docente desde hace 50 años y poeta, y con un padre que es músico. Según contó, a los siete años recibió su primera guitarra y empezó a escribir versos.

En la vereda Pajarito no había luz eléctrica. Heredero acompañaba a su madre mientras ella escribía hasta altas horas de la noche, una escena que dice haber guardado en la memoria y que hoy considera parte esencial de su camino artístico.

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Del trabajo diario al primer álbum

Antes de consolidarse como una de las voces de la nueva generación de la carranga colombiana, Heredero trabajó en distintos oficios para sostener a su familia mientras seguía escribiendo canciones. Según relató, condujo taxi y bus, trabajó en ventas y, en sus palabras, nunca dejó de escribir.

El cantante explicó que tuvo que aplazar sus aspiraciones artísticas porque no encontraba quien lo escuchara. Aun así, mantuvo la fe de que algún día alguien más allá de su esposa y su familia oiría sus canciones.

Heredero también recordó un momento de crisis, cuando se sintió irresponsable por perseguir el sueño de ser músico mientras su familia atravesaba dificultades económicas. Esa mañana se despertó llorando, despertó a su esposa y a sus hijos, los abrazó y les pidió disculpas.

El punto de quiebre llegó cuando llevó sus composiciones a Fabio Jaimes, uno de los nombres importantes de la música carranguera. Heredero necesitaba tres millones de pesos para arrancar el proyecto y reconoció que no tenía cómo conseguirlos, por lo que decidió ser honesto con él.

La respuesta de Fabio Jaimes lo sorprendió. Le pidió que no detuviera el proyecto por dinero y que le pagara como pudiera. Al día siguiente, Heredero consiguió 200.000 pesos y se los llevó, y ese gesto abrió la puerta a la grabación de su primer álbum.

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Después llegaron las rifas que organizaba su esposa, los préstamos y las empanadas que preparaban para conseguir recursos y seguir sosteniendo el proyecto. Para el artista, cada uno de esos esfuerzos hizo parte de la misma historia familiar.

Soltera, un sencillo que cambia la mirada

Heredero lanza Soltera, un nuevo sencillo con el que propone una mirada distinta sobre las mujeres que disfrutan de su independencia. La protagonista de la canción no es una soltera que espera ser rescatada ni alguien triste por no tener pareja.

El verso que más le gustó durante la escritura es Siempre dice solterita y no a la orden. La idea surgió de la observación de que muchas composiciones presentan a las mujeres solteras desde el despecho, la tristeza o la disponibilidad sentimental, y él quiso contar otra historia con el ritmo jocoso y bailable de la carranga.

Con temas como Coqueta y Pero te quiero en su repertorio, Heredero asegura que sus conciertos reúnen públicos de distintas generaciones, desde niños hasta abuelitos. Para él, una canción debe tener un contenido del que pueda sentirse orgulloso, y ese criterio lo aprendió de su madre.

Hoy, con 47 años, Heredero reconoce que le habría gustado alcanzar el éxito más joven, aunque valora haber podido formar a su familia mientras perseguía su sueño. Su esposa hace parte de su carrera y su hija maneja sus redes sociales.