Hermana de joven fallecido tras incidente en HUV aclara su versión: “Dolor por aborto y negligencia médica”

Susan Bastidas, hermana de Juan Esteban Bastidas, joven que irrumpió armado en el Hospital Universitario del Valle (HUV), ofreció una versión de los hechos centrada en el dolor por un aborto en curso y la presunta negligencia médica como detonantes de la crisis, desmintiendo agresiones a su pareja. Denuncia falta de apoyo psicológico y cuestiona seguridad del hospital.

Susan Bastidas, hermana del joven de 20 años que protagonizó un angustiante incidente el pasado fin de semana en Cali, rompió el silencio para limpiar la memoria de su hermano. Juan Esteban Bastidas ingresó armado con un machete al Hospital Universitario del Valle (HUV), generando pánico y daños materiales tras usar un hacha de emergencia contra las instalaciones.

A través de redes sociales y medios de comunicación, la familiar ofreció un relato detallado de los hechos ocurridos entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril. Según Susan, la versión inicial sobre una presunta agresión de Juan Esteban hacia su pareja es falsa. El detonante de su crisis nerviosa fue, en realidad, el dolor ante un aborto en curso y la presunta negligencia médica.

La salud mental es muy importante. Él no pudo manejar sus emociones en ese momento y actuó así, pero se sentía mal porque desde el viernes estaba en el hospital con su pareja, que tenía al bebé muerto en su vientre, mientras veían pasar a otros padres con sus bebés vivos, relató Susan. Este era el segundo hijo que la pareja perdía, una situación que desbordó la estabilidad emocional del joven, quien anhelaba con profundidad convertirse en padre.

La hermana denunció que, a pesar del estado crítico de la pareja, ningún psicólogo o trabajador social del hospital les brindó acompañamiento. Rechazo que él haya intimidado con el machete, pero su desesperación nació del abandono institucional, añadió.

Susan cuestionó duramente la seguridad del centro médico y la veracidad de los comunicados del HUV, donde aseguraban haber prestado la atención adecuada. Según su testimonio, el viernes les informaron sobre el fallecimiento del feto, pero hasta el sábado por la noche no se había realizado el procedimiento de extracción. Esta demora no solo detonó la reacción de Juan Esteban, sino que provocó una grave infección en la joven, quien permanece hospitalizada.

Mi hermano era una persona tranquila y buena. Hacía parte de una fundación ayudando a animales y personas vulnerables, afirmó Susan entre lágrimas. Tras los disturbios, el joven fue capturado y posteriormente dejado en libertad. Sin embargo, la muerte de su segundo hijo y la situación, lo dejaron tan afectado que Juan Esteban decidió atentar contra su vida en el apartamento donde residía, y lastimosamente el joven terminó con muerte cerebral.

La familia del joven, decidió rendir honor a su vida y buen corazón, donando sus órganos a las personas que los necesiten. Por el momento la mujer permanece en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. La tragedia que envolvió a Juan Esteban Bastidas y su pareja ha generado conmoción en Cali, poniendo de relieve la fragilidad de la salud mental en momentos de crisis profunda y la importancia del apoyo institucional.

La versión de Susan Bastidas arroja una luz diferente sobre los eventos, alejándose de la narrativa inicial de violencia y enfocándose en el dolor, la pérdida y lo que ella describe como una falla en el sistema de salud. La joven pareja, que ya había experimentado la pérdida de un hijo, se enfrentaba a una segunda pérdida devastadora.

La espera angustiosa en el hospital, mientras presenciaban la alegría de otras familias con sus recién nacidos, habría exacerbado el sufrimiento de Juan Esteban. Susan enfatiza que su hermano, conocido por su carácter tranquilo y su dedicación a causas benéficas, actuó bajo un estado de desesperación extrema, no por maldad.

La denuncia de la falta de apoyo psicológico y social por parte del hospital se convierte en un punto central en su relato, sugiriendo que la institución pudo haber fallado en brindar el cuidado integral necesario ante una situación tan delicada. La demora en la realización del procedimiento de extracción del feto, según el testimonio de Susan, no solo desencadenó la reacción de Juan Esteban, sino que también complicó el estado de salud de su pareja, quien desarrolló una grave infección y continúa hospitalizada.

Este hecho plantea serias interrogantes sobre los protocolos y la eficiencia del Hospital Universitario del Valle en casos de abortos y pérdidas gestacionales. La narrativa de Susan contradice los comunicados oficiales del HUV, que afirmaban haber brindado la atención adecuada. La familia, en medio del dolor más profundo, ha decidido honrar la vida de Juan Esteban mediante la donación de sus órganos, un acto de generosidad que busca dar esperanza a otras personas, pese a la trágica circunstancia que rodea su muerte cerebral.

La historia de Juan Esteban y su pareja es un doloroso recordatorio de la importancia de la empatía, el acompañamiento y un sistema de salud que responda con sensibilidad ante el duelo y las crisis emocionales. La salud mental, como bien señala Susan, es un pilar fundamental que requiere ser atendido con la urgencia y el cuidado que merece, especialmente en momentos de extrema vulnerabilidad.





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