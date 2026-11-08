Hermanas gemelas mueren en Medellín tras consumir jabón artesanal y pastillas para dormir

Dos hermanas gemelas murieron en el barrio 20 de Julio de Medellín tras consumir jabón artesanal y medicamentos para dormir, caso en investigación.

Las hermanas gemelas Linda Rosa y Laura María García Hortúa, de 33 años, murieron en una vivienda del barrio 20 de Julio, en la comuna 13 ( San Javier), de Medellín. Según los reportes, ambas habrían consumido un jabón artesanal y algunos medicamentos para el sueño, lo que terminó provocando sus muertes.

Los hechos ocurrieron a las 4:30 de la tarde del pasado sábado en la calle 39 con la carrera 109, en el occidente de la capital antioqueña. Los familiares alertaron del caso a las autoridades, que llegaron a la propiedad y encontraron a las hermanas con vida.

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Cómo habrían consumido los productos hallados en la vivienda

Los familiares encontraron a Linda Rosa y Laura María García Hortúa en sus respectivas camas. A pocos metros hallaron frascos de medicamentos y un jabón artesanal a medio consumir.

Las autoridades han querido establecer qué componentes tenía ese jabón artesanal. Aunque estos productos se fabrican con químicos, por lo general pueden generar afectaciones en la piel, pero no riesgos para la vida humana.

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Las pastillas encontradas sí podrían representar peligro para la vida si se mezclan con otras sustancias, como alcohol u otros fármacos. Las autoridades no encontraron esas sustancias en la vivienda, según los reportes judiciales.

La atención médica y la muerte de las hermanas

Ante la situación, los familiares trasladaron a las hermanas en un taxi hasta la Unidad Intermedia de San Javier. Una de ellas murió antes de recibir atención médica.

La otra hermana sí pudo ser intervenida por los galenos. Sin embargo, su muerte ocurrió minutos después, mientras se encontraba en la sala de reanimación, tras una complicación propia de esta situación.

Con estos hechos, la Unidad Intermedia de San Javier quedó vinculada a la atención de ambas pacientes antes de sus fallecimientos. La fuente no detalla otros procedimientos realizados en el centro asistencial.

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Investigación judicial y traslado de los cuerpos

Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encargaron de la inspección judicial de ambas hermanas. Luego trasladaron sus cuerpos a las instalaciones de Medicina Legal.

El objetivo de la investigación es esclarecer plenamente las causas de las muertes. Las pesquisas buscan definir qué tipo de componentes tenía el jabón artesanal y determinar el papel de los medicamentos hallados en la casa.

Hasta el momento de la publicación, la fuente no informa de personas señaladas ni de otras medidas judiciales en el caso. Los resultados de Medicina Legal serán clave para confirmar la causa exacta de los decesos.