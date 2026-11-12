Hermano del hacker de la DNI aparece en foto de ingreso a la Registraduría

Una foto revelada por El Tiempo muestra a Cristian Javier Oyola Tovar entrando a la Registraduría el 13 de febrero de 2026, en plena época electoral.

El hacker Oyola, capturado por presuntamente alterar sus calificaciones, es un caso que involucra a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad que lo había contratado. Mientras se define si enfrentará su proceso en prisión o en libertad, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló una fotografía que mostraría su ingreso a la sede central de la Registraduría el 13 de febrero de 2026, en plena época electoral.

Según el medio, en la imagen aparece una persona idéntica a Oyola, quien habría sido identificada como Cristian Javier Oyola Tovar, su hermano. La publicación señala que no existe una indagación en curso por supuestos ataques a la entidad encargada de organizar las elecciones, por lo que el hecho se presenta por ahora como un señalamiento periodístico.

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Cómo habría sido el ingreso a la Registraduría

El ingreso de Cristian Javier Oyola Tovar a la sede central de la Registraduría se habría producido el 13 de febrero de 2026. De acuerdo con El Tiempo, la finalidad de la visita era participar en una mesa técnica de socialización de los componentes electorales de las elecciones al Congreso de 2026.

La autorización para asistir al encuentro habría sido tramitada desde una cuenta de correo del Consejo Nacional Electoral (CNE), a nombre de Fabiola Márquez. Para esa fecha, Márquez se desempeñaba como magistrada del CNE por el Pacto Histórico. El registro de ingreso, sin embargo, quedó a nombre de Cristian Javier Oyola Tovar.

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Postura de los actores y el vínculo con la DNI

El exmiembro de la Dirección Nacional de Inteligencia incluyó a Cristian Javier Oyola Tovar entre sus familiares cuando obtuvo el contrato con la Contraloría, según el reporte de El Tiempo. Esa referencia es el principal elemento que vincula al hermano con el entorno de la DNI en la investigación periodística.

Hasta el momento, el reporte no recoge una respuesta oficial de la Registraduría ni del Consejo Nacional Electoral sobre la autorización del ingreso. Tampoco se detalla una versión de Cristian Javier Oyola Tovar. Todas las afirmaciones sobre la visita se presentan como presuntas, sin que exista una conclusión judicial sobre el caso.

Qué implica el caso para el proceso electoral

La reunión a la que habría asistido Cristian Javier Oyola Tovar reunía a autoridades electorales y organismos de control para revisar y socializar aspectos logísticos, jurídicos y tecnológicos relacionados con la organización de los comicios. Por ese motivo, la presencia de una persona ajena a las instituciones en un encuentro de esta naturaleza despierta preguntas sobre los controles de acceso.

El proceso penal contra el hacker, cuya situación jurídica aún no se ha definido entre prisión y libertad, seguirá su curso. La información publicada por El Tiempo deberá ser confirmada por las autoridades competentes antes de establecer responsabilidades sobre el ingreso a la Registraduría.