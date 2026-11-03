Hermanos Osorio triunfan en concurso de tiple en Charalá tras 25 años

Manuel Ricardo y María Camila Osorio ganan categorías en el XXV Concurso Nacional de Tiple Pedro Nel Martínez. Un logro histórico para Bolívar, Santander.

María Camila y Manuel Ricardo Osorio, nacidos en Bolívar, Santander, han logrado un hito histórico al conquistar los primeros lugares en las categorías mayores y juvenil, respectivamente, del XXV Concurso Nacional de Tiple Pedro Nel Martínez. Este doble triunfo, realizado en el municipio de Charalá entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, celebró las bodas de plata del evento y consolidó el talento musical de la familia Osorio en la escena cultural nacional. Los resultados, divulgados por Charalá Estéreo y Antena Radio 7.6, subrayan el dominio técnico y artístico que los hermanos han desarrollado bajo la tutela de su padre, Edwin Osorio.

Logro histórico en la categoría mayores

María Camila Osorio se convirtió en la primera mujer en alcanzar el título de la categoría mayores en la historia de este certamen, un precedente que su padre considera fundamental para el empoderamiento femenino en la música tradicional. Este reconocimiento no solo valida su dominio instrumental, sino que también rompe barreras de género en una competencia que durante décadas ha tenido una trayectoria predominantemente masculina en su máxima divisional. Edwin Osorio destacó este logro como un símbolo de progreso y representación para las nuevas generaciones de intérpretes santandereanas.

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Trayectoria y metodología de formación musical

Detrás de estos éxitos recientes se encuentra una rigurosa metodología de aprendizaje iniciada en la infancia, basada en el juego, las canciones tradicionales y la instrucción personalizada desde los ocho años de edad. Edwin Osorio reveló en entrevistas previas que su enfoque pedagógico integraba la práctica del tiple y otros instrumentos dentro de un proyecto familiar llamado Camila y Ricardo, los Hermanos Osorio. Esta agrupación interpreta carranga y música tradicional, e incluye además a su hijo menor, David Mateo, lo que ha permitido un entorno de aprendizaje continuo y compartido en el hogar.

Reconocimientos previos y evolución técnica

La capacidad técnica de los hermanos ha sido previamente validada en escenarios nacionales, como el Festival Nacional Cacique Tundama en Duitama, Boyacá, donde Manuel Ricardo Osorio obtuvo el primer lugar como solista instrumental y el gran premio en octubre de 2022. Su habilidad como requintista, tipleísta y cantante de guabina fue ampliamente reconocida en dicha ocasión. Por su parte, María Camila Osorio se coronó en la modalidad solista instrumental del Festival Nacional del Pasillo en Aguadas, Caldas, en noviembre de 2022, coincidiendo con su cumpleaños número 15, demostrando versatilidad en requinto, tiple, guitarra y canto.

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Impacto local y agenda cultural en Charalá

El triunfo de los hermanos Osorio es celebrado como un orgullo para su municipio natal, Bolívar, al cual Edwin Osorio atribuye el origen de su formación artística. El evento en Charalá integró la competencia con actividades pedagógicas, un encuentro nacional de campeones y presentaciones de la Banda Sinfónica del Colegio Integrado Helena Santos Rosillo. La agenda también vinculó la música con el IV Festival Regional del Café y Taza Cafetera Antonia Santos Plata, prevista para el 1 de noviembre, consolidando una oferta cultural multisectorial que incluyó la premiación del concurso Taza de Excelencia.

Director del evento destaca motivación generacional

Ramiro Pilonieta, director del concurso, señaló que el certamen ha formado a más de 56 campeones nacionales, motivando a las nuevas generaciones a estudiar el tiple con profundidad. La edición de 2026 contó con cerca de 30 concursantes, estructurada en categorías juvenil de 13 a 17 años y mayores desde los 18, con reconocimientos adicionales para el tiplista acompañante y obras inéditas. Manuel Ricardo Osorio cerró un ciclo de mejora al ganar en 2026 lo que en 2025 había sido un segundo puesto juvenil, superando a su anterior vencedor, Juan Luis Madero Celis, en esta etapa de su desarrollo artístico.