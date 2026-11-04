Hernán Darío Cañola obtiene patente por reciclar escombros en Medellín

El profesor del Colmayor Hernán Darío Cañola recibió de la SIC una patente para transformar residuos de construcción en mobiliario, impulsando la economía circular en Colombia hasta 2042.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó una patente de invención al docente Hernán Darío Cañola por su innovador proceso para transformar escombros en objetos útiles. Este desarrollo permite convertir desechos de obra, como concreto, mortero y cerámica, en piezas arquitectónicas y mobiliario decorativo. La resolución oficial confirma el reconocimiento del valor industrial y la novedad técnica de la metodología presentada por el investigador.

Proceso técnico y validez legal

La patente fue concedida oficialmente bajo los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial exigidos por la normativa colombiana. El documento protege la propiedad intelectual del desarrollo de Hernán Darío Cañola, quien es docente en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia (Colmayor). Esta protección legal está vigente hasta el 12 de mayo del año 2042, otorgando exclusividad sobre el uso comercial y técnico de la técnica descrita.

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Economía circular y gestión de residuos

El investigador desarrolló esta iniciativa con el propósito de abordar el desafío ambiental que representa la disposición final de residuos de construcción en las ciudades. Tradicionalmente, estos materiales se consideran un encarte urbano, pero el proceso propuesto los convierte en materia prima para nuevos ciclos productivos. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoció que la investigación propone un método sostenible para reutilizar materiales que ya cumplían su primera función, alineándose con los principios de la economía circular.

Impacto ambiental y conservación de recursos

La aplicación de este método técnico coadyuva directamente a la protección de áreas naturales asociadas a la extracción de recursos pétreos. Al generar una segunda oportunidad de uso para los desechos de demolición y remodelación, se reduce la necesidad de extraer nuevas materias primas del entorno natural. El Colegio Mayor de Antioquia destacó que esta alternativa técnica ofrece una vía concreta para mitigar el impacto ambiental de la industria de la construcción en la región.

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Acompañamiento institucional y transferencia tecnológica

La tramitación de la solicitud patentaria contó con el soporte especializado del área de Propiedad Intelectual del Programa de Emprendimiento, Innovación y Transferencia Tecnológica. Este programa, adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del Colmayor, gestiona la protección de los resultados de investigación en la institución educativa. El centro, con sede en Medellín y carácter distrital, asegura el acompañamiento continuo para la gestión de derechos sobre los hallazgos de sus docentes.

Futuro comercial y estrategias de expansión

La titularidad de la patente proporciona una base sólida para que Hernán Darío Cañola y la institución exploren nuevas oportunidades de transferencia tecnológica. Aunque la protección legal no determina el futuro comercial inmediato, sí facilita la articulación con diferentes actores del sector productivo. La institución mantiene la capacidad de explorar aplicaciones prácticas basadas en los hallazgos técnicos obtenidos hasta la fecha de emisión de la patente.