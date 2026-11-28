La diseñadora Andrea Rivera funda HEROICA para explorar la identidad femenina a través del diseño de autor, el arte y la investigación, desafiando estereotipos en el mundo de la moda.

La diseñadora barranquillera Andrea Rivera consolidó en marzo de 2023 su marca de diseño de autor HEROICA, transformando la moda en una disciplina capaz de producir conocimiento. Su propuesta nace de una inquietud intelectual que busca explorar la relación entre el vestido, la feminidad y la construcción de la identidad individual, alejándose de las tendencias superficiales para adentrarse en el análisis social y artístico. Rivera, quien creció en Medellín y regresó a su ciudad natal al inicio de la pandemia, decidió reconectar con sus raíces para desarrollar un proyecto creativo profundamente arraigado en su territorio y en el legado de sus abuelas.

Misión intelectual de la marca HEROICA

El nombre HEROICA responde a una reivindicación deliberada del arquetipo del héroe, tradicionalmente asociado a personajes masculinos, para atribuirlo al universo femenino. En la visión de la fundadora, fortaleza, inteligencia, curiosidad y espíritu de aventura son cualidades esenciales que acompañan a las mujeres en la construcción de su propia identidad. Andrea Rivera sostiene que existe algo profundamente heroico en la mujer que se permite imaginarse a sí misma y atreverse a explorar su identidad bajo sus propios términos, sin imponer una única forma de ser mujer.

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Proceso creativo y saberes manuales

La estética de la marca se construye a través de volúmenes, flores, lazos y puntadas realizadas a mano, elementos que funcionan como vehículos de intención más allá de lo puramente visual. Rivera encuentra inspiración en los antiguos círculos de mujeres que se reunían para coser, entendiendo esos espacios como lugares de conversación, narración oral e intercambio de saberes. Los bordados y estampados de su línea de autor nacen de un proceso de exploración directa con los materiales, sin bocetos previos que determinen el resultado final, integrando así el oficio como un punto de encuentro entre su imaginación y los conocimientos técnicos de las artesanas y manualistas de su equipo.

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Impacto en Bogotá Fashion Week

La marca alcanzó un hito importante durante su primera pasarela individual en Bogotá Fashion Week, presentando la colección Narcisa. Esta pieza constituye la segunda entrega del proyecto de investigación Ellas: retratos femeninos, el cual explora distintas dimensiones de la condición femenina a partir de la hipótesis: Si Narciso hubiera sido mujer, habría sentido culpa por su deseo. A través de esta narrativa, Rivera investiga la vanidad femenina y la culpa histórica que ha acompañado el ejercicio de amarse a uno mismo, convirtiendo las prendas en un reflexivo sobre el deseo y la transformación.

Proyección internacional y futuro

La experiencia en la pasarela bogotana permitió a Andrea Rivera presentar el universo narrativo de HEROICA en toda su dimensión, integrando prendas, espacios, música y movimiento para generar preguntas sobre el deseo y las tensiones entre mirar y ser mirada. Este evento marcó un paso significativo en el posicionamiento comercial y artístico de la marca, abriendo puertas a una proyección internacional. El retorno a Barranquilla sigue siendo determinante, ya que Rivera ve en el Caribe un territorio que propicia la imaginación sin necesidad de traducir su identidad en códigos estéticos predeterminados.