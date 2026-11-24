El CAVR confirma que una hicotea hallada sin patas en Aranjuez no podrá ser liberada. Desde 2024 se han rescatado más de 390 ejemplares de tráfico ilegal en Medellín.

Una tortuga hicotea (Trachemys callirostris) hallada gravemente dañada en el sector de Aranjuez, Medellín, será mantenida en cautiverio de por vida tras ser evaluada por el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre ( CAVR). El animal llegó al centro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con las dos patas traseras amputadas, desnutrido y con deformidades en el caparazón, lo que hace imposible su reintroducción a la vida silvestre.

Daños permanentes por tráfico de fauna

La hicotea fue encontrada por una ciudadana durante labores de limpieza en un caño de Aranjuez, quien notificó inmediatamente a las autoridades. Los profesionales del CAVR determinaron que las heridas en las extremidades posteriores ya estaban completamente cicatrizadas, indicando que el animal llevaba un tiempo prolongado en esta condición de discapacidad. La supervivencia en libertad requiere capacidades motrices que este ejemplar ha perdido irremediablemente.

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Andrés Gómez, supervisor del CAVR, explicó que la ausencia de las patas traseras impide funciones vitales como la natación eficiente, la alimentación adecuada y la capacidad de sumergirse en el agua para regular su temperatura o esconderse. Estas limitaciones biológicas, sumadas al deterioro nutricional y las alteraciones físicas del caparazón, comprometen seriamente cualquier posibilidad de supervivencia natural.

Presión sobre las tortugas en el Valle

La especie Trachemys callirostris no habita de forma natural en el Valle de Aburrá, por lo que su presencia en Medellín es evidencia directa de su extracción ilegal de sus ecosistemas originales. Desde inicios de 2024, el CAVR ha recibido y atendido a más de 390 hicoteas rescatadas, una cifra que refleja la intensa presión comercial y la captura indiscriminada a las que está sometida esta especie.

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Las autoridades ambientales señalan que la tenencia de animales silvestres como mascotas genera consecuencias irreversibles para su bienestar. Aunque la hicotea actual está segura y recibe cuidados especializados, las secuelas del cautiverio le impedirán vivir con la misma libertad que una tortuga que nunca fue capturada. Este caso ilustra el impacto devastador de la remoción de ejemplares de su entorno natural.

Alerta ciudadana contra el tráfico ilegal

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá insiste en la importancia de no comprar, comercializar ni mantener animales silvestres como mascotas. La entidad ha publicado el caso en sus redes sociales para concientizar sobre la realidad de las tortugas rescatadas y para pedir a la ciudadanía que denuncie cualquier actividad ilegal relacionada con la fauna.

Cualquier persona que conozca casos de tráfico o tenencia ilegal de fauna, o que encuentre un animal silvestre herido, debe comunicarse de inmediato con el CAVR al número 304 630 0090. Las autoridades ambientales reiteran que la mejor estrategia para proteger a estas especies es garantizar que permanezcan en su hábitat natural y evitar su domesticación o comercialización.