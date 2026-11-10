Hidroituango alcanza cota 420 para enfrentar sequía y El Niño

EPM eleva el nivel de Hidroituango a 420 metros para acumular 400 millones de metros cúbicos de agua. Esta medida estratégica busca asegurar el suministro eléctrico en Antioquia durante la severa sequía provocada por el fenómeno de El Niño.

El proyecto hidroeléctrico Hidroituango ha alcanzado un hito crucial al completar el llenado de su embalse hasta la cota 420, una cifra clave para garantizar la seguridad energética en Antioquia ante la inminente sequía. Esta operación, liderada por la Empresa Pública de Medellín ( EPM), responde directamente a la amenaza del fenómeno climático El Niño, que promete reducir significativamente las reservas hídricas durante los próximos meses. El logro se consolidó tras 45 días de intensas labores técnicas y de monitoreo constante, permitiendo que la infraestructura vuelva a su nivel de diseño óptimo para la generación y regulación del agua.

Estrategia técnica y monitoreo riguroso

La elevación del nivel del agua no fue un proceso abrupto, sino una maniobra calculada que exigía una tasa de ascenso controlada de 40 centímetros diarios para proteger la integridad de las montañas circundantes. Este ritmo lento fue necesario para evitar impactos severos en la estabilidad geotécnica del terreno y para cumplir con estrictas obligaciones ambientales, incluyendo la tala de árboles, la reubicación de fauna y el manejo integral de las comunidades asentadas aguas arriba y abajo. El control exhaustivo se ejecutó desde un centro técnico especializado donde se monitorean en tiempo real más de 2.000 variables críticas del ecosistema.

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En las mesas de trabajo diarias, los equipos de ingeniería revisaban detalladamente el caudal, el comportamiento de la presa y los componentes socioambientales para establecer umbrales de seguridad claros. Si algún indicador presentaba variaciones, las estrategias se replanteaban inmediatamente para trazar pronósticos más precisos. Aunque la maniobra operativa comenzó el 25 de septiembre y concluyó oficialmente ayer lunes, el monitoreo permanente continúa sin interrupción para verificar la estabilidad total del nivel alcanzado y prevenir cualquier riesgo estructural.

Impacto energético y beneficios regionales

El incremento total del embalse fue de 12 metros respecto al nivel operativo anterior, una proeza significativa para un espejo de agua que se extiende por 70 kilómetros. Este ascenso permitió acumular 400 millones de metros cúbicos de agua adicional, una reserva masiva equivalente a aproximadamente 187 GWh de energía. Esta capacidad representa el 15 por ciento del consumo eléctrico diario de toda la ciudad de Medellín, proporcionando un colchón vital para enfrentar la crisis hídrica prevista para febrero y marzo.

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John Maya, gerente de EPM, destacó el agradecimiento al Gobierno nacional y a los equipos técnicos por lograr operar el embalse en su cota máxima de diseño con garantías de seguridad estructural comprobadas. El directivo subrayó que la regulación actual de la presa ha evitado que municipios ribereños como Caucasia, Cáceres y Nechí vuelvan a sufrir inundaciones catastróficas, una función dual de control que resulta igual de crucial en épocas de invierno que de verano. Además, la infraestructura demostró su resistencia al sismo registrado a principios de año, validando la robustez del proyecto tras las contingencias pasadas.

Posicionamiento político y responsabilidad ambiental

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, resaltó que Hidroituango aporta cerca del 11 por ciento de la demanda nacional de energía, calificándolo como un activo estratégico indispensable para la reserva hídrica. Arboleda advirtió sobre los desafíos inminentes por la pérdida de reservas en el sistema nacional, enfatizando la urgencia de ahorrar energía. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, quien visitó el sitio ayer lunes, criticó las decisiones del gobierno anterior que detuvieron el llenado por hipotéticos riesgos ambientales que resultaron no ser necesarios.

Fabio Arjona Hincapié señaló que se invirtieron 36.000 millones de pesos en la remoción de biomasa vegetal que no era requerida, atribuyendo esta gasto a caprichos administrativos que dilataron los proyectos. En contraste, afirmó que el gobierno actual trabaja con información concreta y conciencia técnica. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró el logro al señalar que la obra fortalece la seguridad energética del departamento y genera recursos frescos. Rendón indicó que, solo en el presente año, la región recibirá más de 600.000 millones de pesos por concepto de conciliación y generación, fondos que financiarán proyectos de infraestructura hídrica como el acueducto de Urabá.