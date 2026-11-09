Hidroituango alcanza la cota 420 y cumple la meta de llenado de su embalse

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el embalse de Hidroituango llegó a la cota 420 metros, un avance clave frente al fenómeno de El Niño en Colombia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que la represa de Hidroituango alcanzó la cota 420 metros sobre el nivel del mar, cumpliendo la meta de llenado de su embalse. La central hidroeléctrica, operada por EPM, logra este hito de cara a las sequías asociadas al fenómeno de El Niño previstas para finales de año y comienzos del 2027.

Gutiérrez calificó el avance como un éxito en materia de seguridad energética, aunque advirtió que no es suficiente frente a los riesgos que implica el fenómeno de El Niño. El llenado se produjo gracias al repunte del caudal del río Cauca, que sostuvo un aumento del volumen útil del embalse.

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Cómo se logró el llenado del embalse de Hidroituango

El embalse de Hidroituango llegó a la cota 420 gracias al incremento sostenido del caudal del río Cauca. Según lo informado el 16 de octubre, el llenado había pasado del 38% el 5 de octubre al 58% diez días después.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) autorizó el 18 de septiembre llegar a esa cota, siempre que se cumpliera una serie de protocolos ambientales. Además del llenado, fue necesario remover la cobertura vegetal remanente de la zona, bajo condiciones ambientales, geotécnicas e hidrológicas definidas por el Anla para evitar riesgos para la central y para las comunidades aguas abajo.

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Para alcanzar la meta se requerían unos 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a 187 gigavatios por hora (GWh) de energía almacenada. Esa cifra explica por qué el proceso dependía directamente de las lluvias en la cuenca del río Cauca.

Posiciones de EPM, la Alcaldía y las autoridades

EPM advirtió que el proceso fue técnicamente exigente y podría tomar más tiempo del inicialmente previsto. La empresa explicó que desde mayo del presente año se registraron aportes inferiores a los valores promedio y que desde finales de julio los caudales estuvieron por debajo de mínimos históricos en varias cuencas abastecedoras de sus principales embalses, particularmente en el río Cauca.

Humberto Iglesias, vicepresidente de Negocios de EPM, sostuvo en ese momento que una lluvia no necesariamente significa que el problema terminó. Iglesias indicó que se necesita que llueva donde corresponde, en cantidades suficientes y de manera sostenida.

Visita oficial y próximos pasos frente a El Niño

Federico Gutiérrez anunció que el próximo lunes visitará Hidroituango junto con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el gerente de EPM, John Maya; la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; el ministro de Ambiente, Fabio Arjona; el director del Anla, Sergio Arturo Piñeros; y la gerente de Hidroituango, Carolina Escobar.

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En esa visita, estas autoridades revisarán las condiciones en las que se produjo el llenado y darán cuenta de los pasos que seguirán para afrontar la crisis ambiental causada por la falta de lluvias en los próximos meses. Inicialmente se consideró complejo el llenado, porque se pronosticaban sequías en octubre y noviembre.