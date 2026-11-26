La Sociedad Hidroituango destinará 20.000 millones vía Obras por Impuestos para reconstruir viviendas afectadas por el sismo del 10 de agosto en Colombia, según anunció el gobernador de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló que la Sociedad Hidroituango destinará más de 20.000 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas en las regiones más golpeadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Esta announcement se hizo durante la apertura del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura en Cartagena, marcando un paso clave en la respuesta institucional ante la crisis habitacional.

Mecanismo de tributación y financiamiento

La inversión proviene del mecanismo de Obras por Impuestos, el cual permitirá que la empresa opere con recursos tributarios para proyectos de interés social. Rendón explicó que Hidroituango tendrá que pagar cerca de 700.000 millones de pesos en impuestos durante el próximo año, y una parte significativa de esa obligación fiscal se canalizará hacia la ayuda humanitaria y la edificación.

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Esta estrategia financiera busca aliviar la carga fiscal inmediata de la empresa hidroeléctrica mientras se resuelven los graves daños estructurales en el país. La Gerencia de la Sociedad ha mostrado su disposición para colaborar activamente con el gobierno departamental y nacional en este proceso de recuperación.

Posiciones de los actores gubernamentales

Andrés Julián Rendón enfatizó que esta acción demuestra el compromiso de Antioquia con la reconstrucción nacional, sumando esfuerzos junto con Medellín a través de EPM. El mandatario destacó que la administración departamental ha utilizado exitamente las Obras por Impuestos para impulsar proyectos por cerca de 1 billón de pesos en infraestructura vial y saneamiento básico.

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No obstante, el gobernador señaló una barrera crítica en el sistema actual: el cupo Confis para este mecanismo se encuentra cerca del 1% del total de impuestos recaudados, muy por debajo del 10% que solicita Rendón para maximizar su impacto. Esta limitación restringe la capacidad de las empresas privadas para contribuir con grandes sumas de capital a obras públicas.

Además de pedir el aumento del cupo, la solicitud incluye la unificación de la reglamentación entre la DIAN y los ministerios sectoriales. Rendón argumentó que la DIAN opera el sistema como un contrato llave en mano, mientras que otros entes exigen precios unitarios, lo que complica la participación efectiva del sector privado en la reconstrucción.

Impacto real y próximos pasos

El contexto de esta inversión es la devastación causada por el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según el balance del Ministerio de Vivienda, el desastre dejó 335 muertos, 203.000 viviendas averiadas y 51.778 destruidas, estimándose una reconstrucción total de 54 billones de pesos.

Dentro de este marco, los 19 billones de pesos necesarios exclusivamente para vivienda representan un desafío monumental que requiere la participación masiva del sector privado. La contribución de 20.000 millones de Hidroituango es significativa pero insuficiente para cubrir la brecha total, por lo que se busca escalar el modelo.

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Antioquia también presentó proyectos estratégicos para licitar en los primeros meses del año entrante, como el acueducto El Sable en Urabá y la conexión férrea desde Bello hasta Barbosa. Estas obras, valoradas en cerca de 10 billones de pesos, buscarán atraer inversiones privadas mediante concesiones para acelerar la recuperación económica y social.