La hidroeléctrica Hidroituango recupera su impulso con obras al 96,47% y la instalación de cuatro nuevas turbinas para generar 1.200 megavatios adicionales antes de 2028, tras superar la crisis de 2018.

El megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, ubicado en la cuenca del río Cauca en el norte de Antioquia, continúa su avance con determinación hacia su fase final de construcción. La ejecución de las obras para las unidades de generación 5, 6, 7 y 8 ha alcanzado un progreso significativo del 96,47%. Este logro marca un punto de inflexión clave para la infraestructura más grande de su tipo en la historia del país, que busca restablecer su capacidad operativa tras los graves obstáculos del pasado.

Avance técnico de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8

La meta actual de Hidroituango se centra en la generación de 1.200 megavatios adicionales de energía eléctrica. Esta capacidad se logrará mediante la finalización de las obras civiles y el montaje electromecánico en la caverna de la casa de máquinas y en la almenara 2. Las autoridades proyectan que esta nueva producción esté operativa antes del año 2028, integrándose al sistema eléctrico nacional para contribuir a la estabilidad energética.

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En el interior de la casa de máquinas, un espacio que mide casi 50 metros de altura, 240 metros de longitud y 23 metros de ancho, el trabajo avanza a ritmo acelerado. Un centenar de obreros se dedica a la adecuación definitiva de las cuatro turbinas restantes. La actividad industrial se hace notar mediante el ruido constante de extractores, turbinas y taladros, evidenciando el esfuerzo masivo requerido para cerrar esta etapa del proyecto.

Memoria del desastre del 28 de abril de 2018 en el embalse

La recuperación del proyecto se contrasta con la tragedia del 28 de abril de 2018, cuando el embalse se inundó por completo y se provocó una de las mayores emergencias en la región. Un estudio técnico de Skava Consulting determinó que las variaciones de agua en el túnel aumentaron la presión, causando una erosión en cadena que obstruyó la Galería Auxiliar de Desviación (GAD). Ante el riesgo inminente de una ola de 26 metros, EPM decidió abrir las compuertas hacia la casa de máquinas para salvar a las comunidades aguas abajo.

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Como consecuencia de esta decisión de contingencia, se evacuaron 17.184 personas entre el 12 y el 24 de mayo de ese año. La medida inundó las cavernas e inutilizó los ocho generadores ya instalados, marcando un capítulo oscuro en la historia de EPM. Los trabajadores recuerdan esos momentos críticos, donde el proyecto parecía perderse y se debió tomar la difícil decisión de sacrificar parte de la infraestructura para proteger vidas humanas.

Inspección oficial de EPM, Medellín y ministros del gabinete

En el inicio de noviembre, una comitiva de alto nivel inspeccionó las obras en la presa, ubicada a 175 kilómetros de Medellín. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, encabezó la visita junto a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, y el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Sergio Piñeros Botero. Gutiérrez, quien fue presidente de la Junta de EPM durante la crisis, calificó la recuperación del proyecto como un logro tras un esfuerzo inmenso con los trabajadores y contratistas.

La presencia de los ministros de Minas y Energía y de Ambiente, así como de los directivos de EPM y Anla, subraya la importancia estratégica del proyecto. Cada una de las cuatro nuevas turbinas tiene una capacidad de generación de 300 megavatios, una potencia suficiente para abastecer a una ciudad de la talla de Ibagué. La inspección oficial permite verificar el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad en esta etapa final.

Desafíos climáticos y cota 420 del embalse antes de 2028

Mientras avanza la construcción, Hidroituango enfrenta desafíos climáticos significativos, incluida la alerta por la sequía de 2026. A pesar de la sequía de 2025, las autoridades nacionales y regionales, junto con ingenieros de EPM, celebraron alcanzar el nivel máximo permitido del agua en la cota 420. Este hito操作ativo demuestra la resiliencia del embalse y su capacidad para gestionar el recurso hídrico en condiciones variables.

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La hidroeléctrica se encuentra en un entorno de transición climática, con altitudes que van desde los 2.300 metros sobre el nivel del mar hasta los 200 metros donde está la presa. El acceso, que toma 4 horas y media desde Medellín, atraviesa diversos ecosistemas. La gestión actual busca asegurar que la infraestructura no solo genere energía limpia, sino que también contribuya a la seguridad hídrica de la región ante los retos ambientales futuros.